Afrique: Partenariat Stratégique entre l'Agence de Développement Digital (ADD) et Indra pour la transformation digitale au Maroc en marge de GITEX Africa Morocco 2024

L'Agence de Développement du Digital (ADD) du Maroc et Indra, le leader dans les solutions technologiques et de défense[GCMA1] , ont signé, le jeudi 30 mai 2024, un mémorandum d'entente (MoU) en marge de la 2ème édition du GITEX Africa Morocco 2024. Cet accord stratégique marque une étape importante dans le développement de la coopération internationale Maroc - Espagne dans le domaine de la transformation digitale, les technologies de l'information et de la communication.

Le MoU signé entre l'ADD et Indra est articulé autour de plusieurs axes clés visant à accélérer le processus de transformation digitale au Maroc. L'accord prévoit le partage d'expertise dans le secteur, permettant aux deux parties de bénéficier des connaissances et des expériences mutuelles dans ce domaine crucial. En outre, il facilite l'échange d'expériences et de connaissances à travers la coordination d'ateliers consultatifs et techniques avec les acteurs clés, assurant ainsi une mise à jour constante des dernières avancés et tendances en matière de transformation digitale.

Cet accord de coopération est également l’occasion de renforcer les compétences digitales et à promouvoir la culture de l'innovation technologique. L'ADD et Indra Sistemas entendent développer des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques du Maroc, tout en contribuant à l'amélioration de la compétitivité digitale du pays.

Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l'ADD, a souligné, pour sa part que ce partenariat représente une opportunité idoine pour le Maroc de bénéficier de l'expertise et de l'expérience d'un leader mondial dans le domaine des technologies numériques. Cet accord est important pour le renforcement de la capacité du pays à conduire sa transformation digitale et à développer un écosystème digital fort et inclusif.

De son côté, José Vicente de los Mozos, CEO d’Indra, a fait part de sa satisfaction et son enthousiasme à s’associer à une institution aussi active dans le domaine du digital comme l’ADD et de vouloir appuyer les efforts menés pour le développement du digital. Il a également précisé qu’Indra est engagée à contribuer à travers son expertise en matière de technologies de l'information et d'innovation à travailler en étroite collaboration avec l’ADD pour atteindre des objectifs communs et créer de nouvelles opportunités de croissance numérique.

