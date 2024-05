Cote d'Ivoire: Concert de reconnaissance à Zadi Zahourou - Les arcs musicaux en attraction à Abidjan

Exprimer leur reconnaissance et gratitude aux maîtres Adepo Yapo et au Pr Zadi Zahourou tout en remerciant les autorités nationales et internationales. Telle est l'annonce faite, par les artistes Dr Angéline Yegnan Touré et Ange Annoh, par ailleurs inspecteurs de la musique et enseignants. C'était au cours d'une conférence de presse à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) sis à Cocody, le samedi 25 mai 2024.

Dénommé "le concert de la Gratitude" », ce spectacle mettra en évidence des arcs musicaux notamment, l'ahoco et l'arc à résonateur buccal à corde frappée. Ce, dans le but de voir ces instruments se pérenniser.

Ainsi, à travers dix compositions musicales de recherche Dr Angéline Yegnan Touré et Ange Annoh, associeront modernisme et tradition. Sur scène, ces passionnés de la musique seront rejoints par plusieurs autres instrumentistes et le choral coeur divin international. Les initiateurs invitent tout le monde à cette belle fête qui se tiendra le 20 juin à 19 heures à la salle Niangoran Porquet du Palais de la culture de Treichville.