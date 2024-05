Cote d'Ivoire: Jnp/Bourse des projets - Plusieurs idées innovantes au coeur d'un atelier les 29 et 30 mai

Le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État-secteur privé (Se-Ccesp) et son partenaire le Millenium challenge account (Mca) organisent un atelier de préparation de la Table ronde des partenaires pour l'accompagnement de projets innovants à impact social, du 29 au 30 mai 2024, dans les locaux du Millenium challenge account (Mca Côted'Ivoire), à Abidjan-Plateau.

Ces projets sont en lien avec l'alimentation pour le maintien des enfants à l'école, l'hygiène des filles à l'école, l'éducation, la sensibilisation et la cohésion sociale.

Durant deux jours, il s'agira donc de vérifier si les projets proposés sont en adéquation avec les thématiques prioritaires et répondent aux besoins des bénéficiaires ; d'évaluer le potentiel d'impact des projets, ainsi que leur capacité à mobiliser des ressources et de proposer des ajustements ou des améliorations pour les projets afin de maximiser leur efficacité et alignement avec les thématiques prioritaires.

L'atelier se veut le rendez-vous de la finalisation du processus de sélection des 749 projets émanant de plusieurs secteurs d'intervention. Il s'agit de l'économie verte, de l'éducation, l'autonomisation des femmes et des jeunes dans l'agriculture, l'artisanat et les activités génératrices de revenus, la sécurité alimentaire, la santé, l'inclusion financière et la transformation agro-alimentaire.

Sont attendus à cette rencontre de réflexion, plusieurs structures publiques issues du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Deeg) ; du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, du ministère de la Cohésion nationale et de la Solidarité et la Coordination du Programme social du Gouvernement (PSGouv). Le privé sera représenté avec les Organisations citoyennes porteuses de projets sur la thématique suivante: « Education, sensibilisation et Cohésion sociale ». Mais également plusieurs Ong, notamment Cdac-CI, le Ruban Bleu CI, le Woman African Freedom, la Caritas, l'Ong Tabita "Enfants d'Afrique".

Pour rappel, « la Bourse des Projets » a été lancée lors de la sixième édition de la Journée Nationale de Partenariat Etat / Secteur Privé tenue les 06 et 07 novembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire sur le thématique : « La Responsabilité Sociétale des Entreprises pour une Côte d'Ivoire Solidaire : quel partenariat Etat Secteur Privé ? ». Elle se présente comme une plateforme de mise en relation des porteurs de projets innovants à fort impact économique, social environnemental avec les entreprises désireuses de proposer des appuis pour leur réalisation.