Sénégal: Lancement de journées «Setal sunu reew», dès le samedi 1er juin - Diomaye Faye ressuscite les «Cleaning-days»

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye lance une opération «Set Setal» dès le Samedi 1er juin prochain. Une journée qui sera instituée chaque premier samedi du mois pour un cadre de vie et un environnement saint. Aussi en perspective de la Journée mondiale de l'Environnement, célébrée le 5 juin prochain, il appelle le gouvernement à vulgariser la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement, de développement durable et de transition écologique découlant du PROJET.

«Le Président de la République a informé le Conseil qu'il participera, le samedi 1er juin 2024, avec l'ensemble du Gouvernement, à une Journée nationale d'investissement humain dans le domaine de l'assainissement, en vue d'accentuer l'implication des populations locales, des communes, des Forces armées et des services de l'Etat, dans l'exécution des opérations retenues en prévision de l'hivernage». C'est le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui ressuscite ainsi les «Cleaning-days» (ou «Bësup Setal» de son prédécesseur, Macky Sall), mais sous le vocable de «Sétal Sunu Reew». Une opération qui sera déroulée chaque premier samedi du mois. «Enfin, le Chef de l'Etat a prôné l'organisation régulière d'une journée nationale mensuelle de mobilisation de toutes les forces vives de la Nation axée sur un thème spécifique et pilotée par le Ministère compétent», lit-on dans la communique du Conseil des ministres d'hier, mercredi 29 mai 2024.

Dès lors, précise la source, le Président de la République «a demandé, en outre, au Ministre en charge de l'Environnement, de travailler avec les Ministres en charge de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Assainissement, à l'amélioration de l'aménagement paysager des communes et axes routiers, du système de gestion des déchets solides urbains, ainsi que des réseaux d'assainissement». Aussi a-t-il invité, dans ce sens, le Gouvernement «à lancer une campagne d'information et de sensibilisation des populations sur l'éducation environnementale et la préservation de leur cadre de vie».

A ce sujet, le Chef de l'Etat a engagé le Premier Ministre «à initier un programme national de promotion de la citoyenneté avec des composantes opérationnelles et institutionnelles rationalisées, soutenues par la mobilisation effective de ressources budgétaires conséquentes». Dans le même élan, «il a indiqué la nécessité pour chaque ministère, d'initier, sous la supervision du Premier Ministre, des actions majeures pour asseoir la mobilisation citoyenne des populations notamment des jeunes».

Auparavant, évoquant la célébration de la Journée mondiale de l'Environnement, prévue le 05 juin 2024, le Chef de l'Etat «a invité le Gouvernement à vulgariser la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement, de développement durable et de transition écologique découlant du PROJET». Mieux, le Président de la République a demandé au Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique «de veiller, en relation avec les Forces de Défense et de Sécurité et les services compétents de l'Etat, à la préservation et à la gestion optimale des ressources naturelles forestières et de la biodiversité».

Sur cette lancée, le Chef de l'Etat a invité le Ministre en charge de l'Environnement «à accorder une attention particulière à la gestion du Parc national du Niokolo-Koba. La même priorité, a-t-il fait savoir, doit être accordée à la modernisation de l'organisation et du fonctionnement de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols et de la Direction des Parcs nationaux», conclut la source.