Afrique: Gitex Africa - Orange Maroc et Amazon Web Services scellent un accord de partenariat stratégique

Marrakech — Orange Maroc et le leader mondial des services de Cloud Computing Amazon Web Services (AWS) ont signé, mercredi à Marrakech, un accord de partenariat stratégique en marge du Gitex Africa, qui se poursuit dans la Ville Ocre jusqu'au 31 mai.

Paraphé par Amir Rao, directeur de Telco Product Management, EC2 Edge Services à AWS, et Hendrik Kasteel, directeur général de Orange Maroc, cet accord de partenariat porte principalement sur la territorialité et la sécurité des données.

Il vise à accompagner la dynamique du marché du Cloud territorial au Maroc, un secteur en pleine croissance qui figure parmi les marchés les plus dynamiques du continent, avec une prévision de croissance annuelle importante portant le poids économique du secteur à 7 milliards de dirhams à l'horizon 2027.

Cette collaboration, première du genre au Maroc et en Afrique du Nord, permettra également l'accélération du développement des secteurs de la finance, de la santé, et des applications de réalité augmentée et virtuelle.

Elle renforcera également l'écosystème numérique local, en favorisant l'innovation et en soutenant la croissance des entreprises émergentes et des start-ups grâce à un accès simplifié aux ressources Cloud et aux outils de développement.

%

Le Maroc est un marché dynamique où la transformation digitale progresse à grande vitesse, a affirmé à cette occasion M. Kasteel, affirmant que Orange Maroc, en tant qu'acteur engagé à soutenir la transformation digitale du Royaume, est fier de s'allier au leader mondial des solutions Cloud, Amazon Web Services.

Cette collaboration promet d'ouvrir de nouvelles opportunités d'innovation et de croissance pour les secteurs tant publics que privés, a-t-il insisté.

Pour sa part, le vice-président de Orange Maroc, Brahim Sbai, a qualifié ce partenariat d'opportunité extraordinaire pour accompagner le Maroc dans sa vision de digitalisation, aussi bien dans le secteur public que privé.

Mettant l'accent sur l'importance de la dimension service de cette collaboration, M. Sbai a ajouté qu'il s'agit également d'une opportunité pour aider les entreprise à migrer leurs applications clientes vers un cloud local et sécurisé.

Par ailleurs, la migration vers le cloud permettra également aux entreprises et administrations publiques de réduire les coûts liés aux infrastructures IT et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

A travers cet accord inédit avec le géant mondial, Orange Maroc, qui ambitionne d'accompagner l'essor du marché du Cloud territorial, s'inscrit dans la volonté du Maroc de devenir un Hub Technologique de référence en Afrique et s'engage pleinement à garantir aux entreprises la sécurité, la conformité et le contrôle de leurs données.

Cet engagement se traduit par une présence physique des services AWS au sein des Datacenters Orange Maroc ce qui offre plusieurs avantages clés, dont Latence Ultra-Faible. En effet, AWS Wavelength intègre les services de calcul et de stockage d'AWS directement dans les réseaux de télécommunications à la périphérie.

Cela permet aux développeurs de créer des applications nécessitant une latence ultra-faible, en les déployant plus près des utilisateurs finaux, améliorant ainsi la performance des applications critiques.

Il s'agit aussi de la résidence des Données, en garantissant que les données restent localisées au Maroc, le partenariat assurant la conformité avec les législations locales en matière de résidence des données, ce qui renforce la sécurité juridique sous les lois marocaines et établit un écosystème numérique fiable.

Parmi les avantages figure également l'écosystème Cloud Complet, étant donné que Orange Maroc apporte tout l'écosystème AWS au Maroc, offrant aux administrations publiques et entreprises locales un accès à un large catalogue de services AWS.

Ces services couvrent divers domaines tels que le calcul, le stockage, les bases de données, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IoT), entre autres.

Il s'agit aussi de la facturation locale en Dirhams, les services AWS fournis par Orange Maroc étant facturés en dirhams marocains, simplifiant ainsi la gestion des coûts et offrant une solution de facturation locale pratique.