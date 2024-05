Maroc: Musiques sacrées à Fès - L'Ensemble canadien 'Constantinople', espace de dialogue entre différents styles musicaux traditionnels

Fès — L'Ensemble canadien "Constantinople", qui prend part à la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, est un espace de rencontre et de dialogue entre différents styles musicaux traditionnels, a indiqué Kiya Tabassian, chef de la troupe.

La troupe artistique travaille sur des écrits datant du Moyen-âge à d'autres périodes antérieures et oeuvre à les traduire en mélodies et morceaux musicaux singuliers, a-t-il indiqué dans un entretien à la MAP, en marge de son concert "Traversées", initié dans le cadre de ce festival organisé du 24 mai au 1er juin sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le chef de la troupe et joueur de "star", instrument de musique d'origine persane, a souligné que le "Constantinople" tente d'enrichir ses oeuvres et projets artistiques musicaux à travers les tournées artistiques qu'il entreprend dans divers pays du monde, ce qui lui permet de puiser dans différentes cultures de rencontrer de nombreuses musiciens.

L'ouverture de la troupe sur diverses cultures et civilisations lui permet de créer des projets musicaux qui intègrent les mélodies et les paroles les plus belles et les plus sublimes des siècles passés, a-t-il ajouté.

Fondée en 2001, la troupe "Constantinople" donne chaque année plus de 200 spectacles musicaux dans les quatre coins du monde, dans le but de partager la musique avec des publics appartenant à différents pays et cultures et de mettre en valeur l'esprit d'ouverture.

L'artiste canadien a aussi fait part de la programmation des rencontres qui renforcent l'échange d'expériences et d'expériences entre les artistes musicaux et entre eux et le public, estimant qu'"il est très important de partager cette musique, créée par la troupe, avec le large public venu du monde entier".

Kiya Tabassian a annoncé également que la troupe commencera bientôt à travailler sur un nouveau projet musical avec un groupe de musiciens de Corée du Sud, à travers lequel il oeuvre à intégrer un certain nombre d'éléments de la culture traditionnelle des peuples autochtones du Canada avec la musique traditionnelle de ce pays asiatique.

L'Ensemble canadien "Constantinople" a gratifié, mardi au jardin historique de Jnane Sbil, le public de la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, d'un concert mémorable de chants conciliant amour et spiritualité.