Afrique du Nord: La 10e conférence des ministres des AE du Forum sino-arabe salue les initiatives internationales du Royaume du Maroc

Pékin — Les ministres des Affaires étrangères arabes et de la Chine, réunis jeudi à Pékin dans le cadre de la 10-ème Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, ont salué les multiples initiatives lancées par le Royaume du Maroc à l'échelle internationale.

Dans la «Déclaration de Beijing» et le «Plan d'action du Forum pour 2024-2026», qui ont sanctionné les travaux de la 10-ème Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États Arabes, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de l'accord politique libyen signé en 2015 à Skhirat et la Déclaration constitutionnelle et ses amendements.

Les ministres des Affaires étrangères arabes et de la Chine ont souligné, dans ce cadre, l'importance de s'attacher à l'unité de la Libye, à la sécurité de son territoire, au rejet de l'ingérence étrangère dans ses affaires internes et au principe de l'appropriation des Libyens de l'opération politique.

Par ailleurs, la Chine et les pays arabes ont salué l'élection du Royaume du Maroc à la présidence du Conseil des Droit de l'Homme des Nations-Unies au titre de l'année 2024, en tant que premier pays arabe à occuper ce poste important.

Ils ont également souligné «la déclaration de Rabat», publiée à l'issue de la Conférence ministérielle de Haut niveau sur les Pays à Revenu Intermédiaire (PRI), tenue dans la Capitale du Royaume les 5 et 6 février 2024, et qui a appelé pour un saut qualitatif dans la coopération internationale au sujet du développement des PRI et du renforcement de la participation de ces pays dans la gouvernance internationale.

Les ministres des Affaires étrangères arabes et de la Chine ont salué aussi le bilan positif de la présidence du ministère marocain de la Transition énergétique et du Développement durable de la 6ème Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement (ANUE-6) pour la période 2022-2024.

Les deux pays ont salué, par ailleurs, la nomination du Royaume du Maroc facilitateur du processus onusien des négociations relatifs à la déclaration politique du Sommet mondial social prévu en 2025, soulignant, dans ce cadre, l'importance de la coopération dans les domaines de la santé et des affaires sociales et de la lutte contre la pauvreté dans ses différentes dimensions, dont la promotion de la famille et de l'enfance, l'émancipation de la femme, le développement des jeunes, le renforcement des droits des personnes au besoin spécifique, à travers l'échange d'expériences.

La 10-ème Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe a accueilli favorablement l'adhésion de l'État des Iles Comores à l'Organisation Mondiale du Commerce, louant, dans ce cadre, les efforts inlassables déployés par le groupe de travail chargée de cette adhésion sous la présidence du Royaume du Maroc

Elle a salué, à cet égard, les efforts déployés pour le renforcement de la coordination et de la coopération entre les deux parties au sein du Fonds Monétaire International, du G20 et d'autres organisations et mécanismes économiques et financiers internationaux, ainsi que le renforcement des voix et de la représentation des pays en développement.

La Chine et les pays arabes n'ont pas manqué également de saluer hautement l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde 2030 de football, avec l'Espagne et du Portugal.

La 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-États arabes s'est ouverte, jeudi à Pékin, avec la participation du Maroc, représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Cette conférence, qui marque le 20e anniversaire de la création du Forum, représente une étape importante dans la coopération bilatérale, les deux parties étant déterminées à hisser leurs relations de coopération à des niveaux plus élevés.