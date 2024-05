Tunisie: Le président de la République rencontre les membres de la communauté tunisienne à Pékin - «Vous êtes la richesse intarissable de notre pays»

Lors de cette rencontre avec les membres de la diaspora installée dans plusieurs villes chinoises, et qui regroupe un nombre important d'étudiants, le Président de la République était accompagné de son épouse, Ichraf Chebil Saïed

Le Chef de l'Etat est arrivé hier à Pékin dans le cadre d'une visite d'Etat et pour participer au Sommet sino-arabe.

La veille du Sommet, le Président de la République a rencontré à l'ambassade de Tunisie les Tunisiens établis dans la capitale chinoise, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. A cette occasion, le Chef de l'Etat a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé sa joie de voir autant de compétences tunisiennes s'illustrer dans diverses disciplines scientifiques en Chine.

Le Chef de l'Etat a appelé les membres de la communauté des Tunisiens à l'étranger à persévérer sur la voie de l'excellence dans leurs activités et les a exhortés à être fiers de leur appartenance à la Tunisie et à déployer tous les efforts pour renforcer son rayonnement à l'échelle internationale et à hisser son étendard plus haut encore : «Levez vos têtes là où vous passez et dites avec fierté que nous sommes de Tunisie. Car vous êtes la richesse inépuisable de notre pays», a souligné le Président de la République sous un déluge d'applaudissements.

Kaïs Saïed a émis le voeu de voir ces enfants de la patrie regagner un jour le pays pour le faire bénéficier de l'expertise et des compétences acquises en Chine.

Dans le même sillage, le Chef de l'Etat a passé en revue l'excellent niveau des relations bilatérales tuniso-chinoises en passe de se hisser à des niveaux supérieurs. Saïed est revenu sur la profondeur historique de ces relations qui remontent à la route de la Soie. «Il y a une volonté commune des deux pays de développer ces relations et d'élargir le champ de la coopération à plusieurs domaines et secteurs», a indiqué le Chef de l'Etat. «La voie est balisée pour un saut qualitatif et les bras sont tendus de part et d'autre pour saisir les occasions dans les deux pays», a-t-il indiqué.

Le Président de la République s'est par ailleurs informé de la situation de cette communauté et a prêté attention à ses préoccupations. Il a, à cet effet, soutenu que «l'Etat avec toutes ses structures est appelé à fournir l'assistance nécessaire et le soutien aux Tunisiens à l'étranger non pas durant la saison estivale uniquement, mais tout au long de l'année», affirmant également qu'il n'y a pas de place pour les responsables défaillants dans l'accomplissement de leurs devoirs ou qui, intentionnellement, entravent les services fournis aux citoyens.