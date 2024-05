Tunisie: CAB - Beaucoup de travail à accomplir

Le projet d'équipe compétitive est donc toujours en cours...

On est bien loin de la médiocrité des saisons passées ! Les responsables du Club ont pris le taureau par les cornes et ont entrepris, dès l'été dernier, une opération de mise à niveau en quelque sorte afin de rendre au CAB sa place naturelle. Tout l'effectif a été pratiquement changé, de fond en comble. Le maître-mot est de repartir du bon pied !

Des recrutements en masse et des espoirs issus de l'école cabiste ont alors composé un nouveau groupe animé du désir de bien faire. Seulement, les nouvelles recrues n'ont pas toutes été une réussite. On a dû corriger en cours de route ce qui peut l'être soit en résiliant certains contrats à l'amiable, soit en optant pour la solution des prêts... Et petit à petit, le CAB a trouvé une certaine stabilité dans l'effectif. Ce qui ne signifie pas obligatoirement une stabilité au niveau de la formation du moins dans sa colonne vertébrale.

Contrariétés

La direction du staff technique a été confiée à Maher Kanzari qui s'efforce toujours à trouver la meilleure stratégie de jeu. La preuve est que l'entraîneur cabiste n'a pas cessé de tourner l'effectif. Il est vrai que les déceptions, les blessures et les règlements dans l'épreuve de Coupe n'ont pas aidé à trouver l'équilibre recherché. Kanzari est contraint en permanence à jongler avec ce qu'il a comme joueurs à sa disposition pour s'adapter à toutes les situations. Toutes ces contrariétés ont plutôt permis aux Cabistes de s'aguerrir et de se forger une personnalité de plus en plus forte, passage obligé dans l'apprentissage et dans la concurrence avant de retrouver un championnat à poule unique.

%

L'expérience aidant, le CAB aura son mot à dire dans peu de temps, juste le temps d'être plus efficace à l'approche des bois adverses. Toutefois, une pareille ambition n'est possible que si elle est suivie d'une nouvelle opération de recrutement bien ciblée à l'intersaison, opération promise par le président Samir Yaâcoub. Pour le moment, le maintien est assuré, et reste la coupe pour récompenser les efforts faits depuis le début de la saison.