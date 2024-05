Cote d'Ivoire: Obsèques du Président Bédié - Le Woroba pleure avec la famille éplorée

Quarante-deux (42) chefs du Woroba ont accompagné les cadres, les élus, et des femmes et hommes de ce district pour pleurer avec les familles Bédié, Koizan et autres familles alliées.

Kamagaté Brahima, leur porte-parole, a indiqué que face au deuil qui frappe la Côte d'Ivoire, plus particulièrement Mme Bédié, ses enfants et ses parents, les populations de cette circonscription regroupant les régions du Béré, du Woroudougou et du Bafing ne pouvaient rester indifférentes.

« Nous sommes donc venus prendre notre part de deuil et présenter notre compassion à la famille. Le district du Woroba est ici, à l'invitation d'un homme, d'une personnalité de haut rang, le Président Henri Konan Bédié. C'est lui qui a convoqué toute la Côte d'Ivoire ici à Pepressou. Oui, le grand arbre, le baobab s'est couché le 1er août 2023. Ce qui justifie notre présence à cette cérémonie de présentation de condoléances. Nous sommes là pour saluer d'abord la famille, apporter notre soutien à maman Henriette, lui dire qu'elle n'est pas seule, qu'elle a toute la Côte d'Ivoire rassemblée autour d'elle pour pleurer ce grand homme, dont j'ai eu l'honneur d'être un de ses fidèles collaborateurs. Nous sommes venus dire "Yako" », a-t-il fait savoir.

Kamagaté Brahima a, en outre, demandé au bon Dieu de veiller sur Mme Bédié, de la protéger et de guérir sa blessure profonde. Il a aussi prié le ciel pour le repos de l'âme de l'illustre disparu.