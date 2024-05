Algérie: Khenchela - Une ligne ferroviaire Khenchela-Ain Beïda renforce le secteur des transports

KHENCHELA — Le secteur des Transports a été renforcé, dans la wilaya de Khenchela, par une ligne de chemin de fer reliant Khenchela à la ville d'Ain Beïda (Oum El Bouaghi).

Cet important projet a été inauguré jeudi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Khenchela.

Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République au profit de la wilaya de Khenchela, contribue à désenclaver la région, à renforcer les voies de communication entre différentes régions de la wilaya, à améliorer la mobilité au plan socioéconomique et à impulser une dynamique de développement plus prometteuse.

Cette ligne électrifiée, fruit d'un investissement public de 51 milliards de dinars, s'étale sur une distance de 51 km, et permet la circulation de trains à des vitesses de 160 km/heure pour les wagons de voyageurs et de 100 km/heure pour les convois de marchandises.

La réalisation de ce projet, supervisé par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), a été confiée à un groupement constitué de deux entreprises publiques, à savoir COSIDER et la Société nationale de Génie civil et bâtiment (GCB).

Le projet a également donné lieu à la réalisation et à l'équipement d'une gare principale dans la commune d'El Hamma, et de 3 gares secondaires à Baghai, M'Toussa et Fkirina (Oum El Bouaghi).

Ces gares sont conçues selon une architecture avenante, en adéquation avec les caractéristiques urbaines de la région. Elles comprennent tous les équipements nécessaires au confort des voyageurs tels que de vastes salles d'attente, des guichets et des boutiques de services.

En plus, et afin de faciliter le déplacement des personnes aux besoins spécifiques, dans la gare de Khenchela, des espaces spécifiques destinés à faciliter les déplacements de cette catégorie de citoyens, et leur accès aux trains, ont été aménagés.