Gambie: Le gouvernement débourse 8 millions de dalasis pour aider les familles vulnérables

Conformément à la politique d'inclusion du Président Barrow visant à satisfaire les besoins des Gambiens, son gouvernement a déboursé près de huit millions de dalasis pour les groupes les plus vulnérables du pays. Ce montant provient de la somme totale de 30 millions de dalasis allouée aux Gambiens issus des couches sociales les plus vulnérables.

Les premiers paiements ont été effectués entre janvier et avril 2024 à environ 2 000 bénéficiaires, dont des personnes âgées de 70 ans et plus, des personnes handicapées, des orphelins âgés de 10 ans et moins, et des femmes chefs de famille.

Par le biais du Programme de Soutien aux Familles (PSF), cette initiative novatrice est conçue pour fournir une assistance sociale essentielle aux segments les plus vulnérables de la société. Les bénéficiaires recevront un transfert mensuel de mille dalasis (GMD 1 000) en 2024, avec une augmentation possible en 2025.

Mis en oeuvre par la Direction de la Protection Sociale du Ministère du Genre, de l'Enfance et de la Protection Sociale, la coordination technique et de supervision est placée sous l'égide du Bureau du Vice-président. Le Programme de Soutien aux Familles (PSF) vise l'amélioration du bien-être immédiat et à long terme de nos citoyens en facilitant l'accès aux biens et services essentiels et en encourageant les investissements dans le capital humain et productif.

En vue de cibler efficacement les bénéficiaires, le gouvernement utilise le Registre Social de la Gambie, une base de données complète qui contient des informations démographiques et socio-économiques sur les ménages du pays.

C'est la première fois que le gouvernement intègre dans le budget national une aide en espèces pour les personnes vulnérables ciblées. En utilisant un modèle de choix, il permet aux bénéficiaires de sélectionner la méthode la plus pratique pour recevoir leur aide, y compris les paiements numériques. Alors que le gouvernement gambien s'engage dans cet important programme de réforme d'intégration de l'assistance sociale, il reconnaît le partenariat inestimable de l'Union Européenne pour tous ses programmes de développement.