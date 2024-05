Congo-Kinshasa: Pour Christian Moleka, le Gouvernement Suminwa est celui de « compromis et de rapport de force »

Christian Moleka, analyste politique et président de la Dynamique des politologues de la RDC, qualifie le gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa comme étant celui des compromis et des rapports de force. Il souligne également un déséquilibre dans cette équipe de 54 membres, particulièrement en raison de l'absence de représentants de la province du Maniema.

"La première lecture est que c'est une équipe de compromis. On voit qu'il y a beaucoup de compromis entre la feuille de route de départ qui voulait un gouvernement resserré entre 40 et 47 personnes. Un gouvernement sans chef de parti. Les négociations politiques ont ramené cette initiative de départ à un Gouvernement un peu plus large de 54 personnes et il présente toujours des chefs des partis", analyse Christian Moleka.

Il poursuit en soulignant le déséquilibre dans la composition du gouvernement.

"Les gens remarquent l'absence de la province du Maniema, pour un gouvernement de 54 membres, c'est quand même déséquilibré de voir une province qui n'est pas représentée. Ensuite on sent quand même la montée en puissance de l'espace oriental qui a 8 ministres, le Nord-Kivu qui reste parmi les provinces qui donnent plus de ministres au gouvernement. L'équilibre, il tient également en termes de poids politiques. Ce déséquilibre, il est également lié au fait que géopolitiquement le centre du pouvoir reste le Centre Sud et l'Est", constate-t-il.