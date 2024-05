Congo-Kinshasa: Reprise des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 autour de Sake

Depuis tôt ce jeudi 30 mai, de violents combats opposent l'armée congolaise (FARDC) aux rebelles du M23 autour de la localité de Sake, dans le Nord-Kivu. Plusieurs sources indiquent que les deux camps recourent à des armes lourdes.

Dès 5 heures du matin, l'artillerie lourde de l'armée congolaise a commencé à pilonner les positions des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, dans la chefferie des Bahunde, territoire de Masisi. Les tirs proviennent de Mungunga, à l'ouest de Goma, et de Minova-Bweremana, au sud de Masisi.

Selon des sources civiles et militaires, l'armée cible notamment les collines de Vunano, qui surplombent la route Sake-Kirotshe, ainsi que les positions des rebelles à « Trois antennes » de Kiuli sur l'axe Neenero et dans les villages de Karuba et Mushaki.

Aux alentours de 7 heures du matin, les rebelles ont riposté en tirant sur des cibles militaires et civiles à Sake. Les habitants, qui avaient récemment regagné cette cité, sont restés cloîtrés dans leurs maisons. On signale un nombre important de bombes larguées par les rebelles, touchant notamment la colline de Matcha et le quartier Mahyutsa à Sake.

Au moins deux civils ont été blessés, selon nos sources.

Ces combats reprennent autour de Sake quelques semaines après des affrontements similaires qui avaient causé la mort de 35 civils le 3 mai dernier, dans le site des déplacés de Mugunga.