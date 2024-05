Congo-Brazzaville: Révolution numérique - Journalistes et influenceurs des réseaux sociaux attendus à Louingui

Le député de la circonscription électorale unique de Louingui, dans le département du Pool, Elbe Biscay Bidié, organise le 1er juin, dans le chef-lieu du district, des assises sur le contenu et la gestion de l'information sur les réseaux sociaux.

La question de la révolution numérique, marquée par l'avènement des réseaux sociaux, n'est plus la seule affaire des spécialistes, surtout avec l'ouverture de nouvelles perspectives en matière de communication et de diffusion de l'information. Se présentant comme un fervent défenseur de la liberté d'expression et de l'accès à une information de qualité pour tous, le député Elbe Biscay Bidié réunira dans sa circonscription, autour d'une même table, journalistes, influenceurs et acteurs de la société civile afin d'explorer les meilleures pratiques et les stratégies innovantes pour créer, diffuser et gérer de manière responsable les contenus sur les réseaux sociaux.

« La révolution numérique a ouvert de nouvelles perspectives, mais également engendré des défis majeurs, tels que la propagation de fausses nouvelles, la désinformation et la manipulation de l'opinion publique. Face à ces enjeux cruciaux, il est impératif d'engager une réflexion approfondie et des actions concertées pour promouvoir une information de qualité et renforcer la confiance du public dans les médias et les réseaux sociaux. Nous aspirons à favoriser un dialogue ouvert et constructif, à identifier les défis majeurs et à élaborer des recommandations concrètes pour améliorer la qualité de l'information et lutter contre la désinformation en ligne », a justifié l'initiateur des assises qui seront placées sous le parrainage du conseiller spécial du président de la République, chargé des questions de l'éducation, Louis Bakabadio.

Ainsi, plusieurs thèmes seront développés à cette occasion, parmi lesquels « L'analyse approfondie de l'évolution des médias sociaux, de leur influence croissante sur la sphère publique et leur rôle dans la formation de l'opinion et la mobilisation citoyenne » ; « La responsabilité des acteurs : examen critique de la responsabilité des journalistes et des influenceurs dans la création, la diffusion et la vérification du contenu en mettant l'accent sur les normes éthiques, la transparence et la responsabilisation ». A cela s'ajoutent les thèmes portant sur « Les stratégies de vérification et Fact-checking : présentation des dernières méthodes, outils et technologies de vérification de l'information pour contrer la propagation de fausses nouvelles et la désinformation en ligne » ; « L'exploration des opportunités de collaboration entre médias traditionnels, nouveaux médias et organisations de la société civile pour promouvoir une information fiable, diversifiée et pluraliste ».

Le tout, autour des ateliers pratiques et sessions de formation sur des sujets spécifiques tels que la vérification de l'information, la gestion de crise en ligne et les bonnes pratiques en matière de communication sur les réseaux sociaux, ainsi que la table ronde.