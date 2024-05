Congo-Kinshasa: La sagesse de Félix Tshisekedi sollicitée, Judith Suminwa Tuluka - Les Députés Nationaux du Maniema réclament !

Félix Tshisekedi, le Chef de l'Etat réélu, le 20 décembre 2023

Judith Suminwa Tuluka, la Première femme congolaise à être nommée au poste de Premier Ministre en RDC, le 1er avril 2024

Mauvais décor

La Province du Maniema n'est ni représentée au Bureau de l'Assemblée Nationale, ni au Gouvernement de Judith Suminwa Tuluka dont la publication est intervenue, dès les premières heures de ce mercredi 29 mai 2024.

Et, pourtant : "Notre pays est confronté à plusieurs défis à relever où tous les secteurs de la vie nationale sont devenus prioritaires. D'où, la nécessité de la conjugaison des efforts de toutes les Provinces pour la réussite de la cohésion nationale", écrivent les Députés du Maniema, dans une Déclaration Politique concoctée à chaud, en guise de réaction à la composition morphologique de l'actuelle équipe gouvernementale qui s'apprête, du reste, à récupérer l'essentiel des arcanes du pouvoir Exécutif Central, pour aider le Président de la République, Félix Tshisekedi, le réélu du 20 décembre 2024, à mettre en oeuvre son ambitieuse vision consistant à assurer l'Unité, la sécurité et la prospérité pour tous les citoyens, tout au long de son tout nouveau mandat.

La Province du Maniema exclue ou oubliée ?

Voilà pourquoi, les élus du Maniema, conscients du danger que comporte toute éventuelle exclusion de leur Province alors que le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa quête de la paix, de la concorde et, surtout, dans souci de préserver l'unité et d'assurer la protection de l'intangibilité des frontières de la RD. Congo doit, en principe, miser sur la participation efficiente de tous les congolais, toutes provinces confondues, pour conjurer toutes les crises, y compris celle liée notamment, à la situation préoccupante dont l'Est devient, depuis plusieurs décennies, le ventre mou de la bouillabaisse, de la turpitude des armes, du désordre et du désastre orchestré par des pays voisins via leurs légats du M23 et consorts.

Où est Félix Tshisekedi ?

Ainsi, ces élus du Maniema, une dizaine, selon cette Déclaration Politique, s'en remettent-ils à la sagesse de Félix Antoine Tshisekedi, lui qui est le Garant de la paix, de la bonne marche et de la stabilité institutionnelle et, en même temps, le symbole de la sacralité de l'image de marque ainsi que de la grandeur de la RD. Congo, pour la représentation de leur Province au Gouvernement Central ainsi que dans les autres pouvoirs constitués pour la gestion harmonieuse de la Res Publica.