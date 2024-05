Afrique: Berlin - Le pays préside la journée de l'Afrique, pour la deuxième année consécutive

Berlin — Le Maroc a présidé, mercredi à Berlin, la célébration de la journée de l'Afrique, pour la deuxième année consécutive.

A cette occasion, l'Ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, a présidé le Comité des Ambassadeurs africains chargé de l'organisation de cet événement annuel, tenu cette année sous le thème "La ZLECAf : Les opportunités pour les entreprises allemandes dans le commerce intra-africain".

Organisée par le Groupe des Ambassadeurs africains en Allemagne, en partenariat avec la Banque de développement "KfW" et la Fondation allemande pour l'Afrique, cette célébration a été marquée par la présence de Mme Svenja Schulze, ministre fédérale de la Coopération économique et du développement, des Ambassadeurs africains accrédités à Berlin et de plusieurs officiels et représentants de la communauté d'affaires allemande.

Dans son discours, prononcé au nom du Groupe des Ambassadeurs africains, Mme Alaoui a mis l'accent sur l'importance de célébrer la journée d'Afrique qui, au-delà de sa symbolique, consacre la détermination commune du continent africain à faire entendre sa voix et son engagement, et à affirmer davantage le poids de l'Afrique sur la scène internationale.

"Cet événement est également une occasion de nous arrêter sur le chemin parcouru par nos pays, les réalisations achevées et les défis à relever", a-t-elle relevé.

La diplomate marocaine a également salué le choix de la thématique qui questionne les intérêts communs et pose des questions légitimes, notamment sur les moyens d'intensifier les échanges économiques entre l'Afrique et l'Allemagne, estimant que "même si ces échanges ont connu une certaine fluidité, ils restent très en-deçà des opportunités qu'offre le continent africain".

Mme Alaoui a aussi souligné que le sujet de la ZLECAF est d'une "grande importance, car il s'agit avant tout d'une réflexion prospective qui s'impose quant à l'avenir du partenariat de l'Allemagne avec l'Afrique, notamment sur le long terme".

"Les derniers bouleversements géostratégiques appellent à des réponses urgentes et concrètes, et s'il est impératif de mener une véritable réflexion sur les opportunités qu'offre la ZLECAF aux investisseurs allemands, il est tout aussi impératif qu'une réflexion soit également menée pour que nos investisseurs africains puissent intégrer le marché allemand et européen", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la ministre allemande a indiqué qu"'actuellement le commerce a le vent en poupe, mais qu'il faudra l'orienter pour que tout le monde en profite, notamment les femmes et les jeunes", rappelant que l'Allemagne est, à cet égard, un "partenaire respectueux, qui mène un travail de longue haleine pour coopérer avec l'Afrique".

Elle a également indiqué que les approches communes de l'Allemagne et de l'Afrique aux défis mondiaux ont permis d'intégrer l'Union Africaine au G20 et de mener une coopération fructueuse pour mettre en place l'Agenda 2063.

Le panel de discussion, organisé à cette occasion, a connu la participation remarquée du Directeur Général de la Commission de l'Union Africaine, Fathallah Sijilmassi, invité par le Groupe des Ambassadeurs africains en Allemagne, qui a dressé un état des lieux de la ZLECAf depuis son lancement en janvier 2021, tout en mettant l'accent sur l'importance de cette zone de libre-échange pour le développement du continent africain, particulièrement en soutenant et diffusant les expériences réussies enregistrées sur le continent.

M. Sijilmassi a également mis en avant l'importance de l'admission de l'Afrique au sein du G20 et la nécessité de relever les partenariats, tant au niveau institutionnel qu'au niveau du secteur privé, en vue de booster les échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe.

A cette occasion, il a expliqué les efforts déployés par l'Union Africaine pour mettre en oeuvre les stratégies continentales à même de réaliser les objectifs de l'Agenda 2063.

Pour sa part, le Directeur général adjoint Afrique auprès du ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ), Philipp Knill, a mis l'accent sur les efforts du département allemand pour soutenir les partenaires africains, soulignant que l'Allemagne est "le plus grand donateur bilatéral à l'Afrique".

Il a, à cet égard, souligné que "le soutien important notamment financier apporté dans plusieurs secteurs atteste de la confiance en l'Afrique".

De son côté, M. Ilya Nothnagel, de l'Association allemande des Chambres d'industrie et de commerce, a mis la lumière sur l'intérêt que porte le secteur privé allemand au potentiel "énorme" de la zone de libre-échange africaine.

À cet effet, il a appelé les partenaires africains à tirer profit du "haut potentiel" des PME et des régions allemandes.

Cette célébration, suivie d'une réception, a permis une interaction constructive entre le corps diplomatique africain et plusieurs officiels et acteurs importants de la communauté des affaires allemande. Elle s'inscrit dans une volonté partagée de rehausser le partenariat économique entre l'Allemagne et l'Afrique.