Maroc: Cybersécurité - Une infrastructure sécurisée mise en place par Bank Of Africa (Responsable)

Marrakech — Bank Of Africa (BOA) a mis en place une infrastructure sécurisée de cybersécurité cloisonnée à plusieurs niveaux, a affirmé le directeur général exécutif de la Banque, Mounir Chraibi.

"Nous avons mis également un Security Operations Center, un système de supervision basé sur des solutions technologiques qui permet de surveiller s'il y a des accès suspects", a fait savoir M.Chraibi, dans une interview accordée à la MAP, en marge de Gitex Africa qui se poursuit jusqu'au 31 mai à Marrakech.

"Nous avons aussi une supervision à l'échelle internationale, vu que BOA est présente dans 18 pays africains, en Chine, en Angleterre, au Royaume-Uni, en France et à Madrid avec près de 4 millions de clients au niveau national et international", a souligné le même responsable.

Et de noter que ces systèmes permettent d'offrir une sécurité suffisante aux clients de la Banque, soulignant qu'il n'y a jamais une "sécurité 100%" et qu'il faut rester totalement à l'affût et disponible pour faire face à toute attaque qui pourrait survenir.

Par ailleurs, M.Charaibi a relevé que BOA participe au Gitex en tant que "banque continentale" parmi les trois banques importantes marocaines.

"Devant un meeting africain, on est obligé d'être présent et de montrer ce que nous faisons, à la fois pour nos clients mais également pour tout l'écosystème technologique qui est aujourd'hui présent au GITEX", a-t-il souligné.

%

"Lorsque je vois l'ensemble des entreprises présentes et cette envie d'intégrer l'innovation, la technologie dans nos métiers, franchement, ça rend fier", s'est félicité M.Chraibi.

Ainsi, BOA présente à Gitex l'ensemble des services offerts à la fois aux particuliers (corporte) et aux entreprises (retail), avec une ambition d'une transformation digitale.

"L'ensemble des services que nous offrons aujourd'hui deviennent totalement digitalisés et nos clients peuvent s'adresser à la banque et pouvoir bénéficier tous les services dont ils ont besoin", a fait savoir M.Chraibi, notant que ça peut aller de la création du compte jusqu'au transfert d'argent et l'obtention de crédits.

"Pour les entreprises également, l'ensemble des services sont digitalisés, notamment le commerce extérieur, le cash management et le supply chain", a-t-il ajouté, soulignant que BOA a travaillé avec des startups sur la reconnaissance faciale et la signature électronique.

"On est forcément obligé de travailler avec l'écosystème technologique. Pour les startups marocaines, il est important de travailler avec les grandes banques et entreprises pour accéder à un niveau d'expertise qui leur permet après de se présenter sur le marché international", a conclu M.Chraibi.