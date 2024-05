Afrique: L'Initiative Royale pour l'Atlantique ouvre des « perspectives prometteuses » pour l'intégration économique et la stabilité en Afrique (ambassadeur)

Asuncion — L'Initiative pour l'Atlantique, impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ouvre des « perspectives prometteuses en termes d'intégration économique, de stabilité politique, de paix et de développement pour les pays africains et leurs partenaires », a affirmé l'ambassadeur du Maroc au Paraguay, M. Badreddine Abdelmoumni.

Lors de la célébration de la Journée de l'Afrique à Asuncion, organisée récemment dans l'enceinte de la résidence du Maroc, le diplomate marocain a souligné « la dimension stratégique » de la zone atlantique de l'Afrique, précisant que, par cette initiative, « Sa Majesté le Roi a voulu associer les pays enclavés du Sahel en mettant à leur disposition les infrastructures marocaines routières, ferroviaires et portuaires ».

Ce faisant, a poursuivi M. Abdelmoumni, le Maroc « ouvre ainsi la voie à une meilleure intégration de ces pays du Sahel à l'Espace atlantique et, partant, garantir une prospérité partagée ».

Dans ce contexte, l'ambassadeur du Maroc a mis l'accent sur le rôle prépondérant du Maroc au sein du Continent africain et son engagement actif et constant en faveur d'une coopération Sud-Sud renforcée et solidaire, dans un monde où les défis mondiaux et régionaux exigent des réponses innovantes et inclusives.

Paraphrasant le discours de Sa Majesté le Roi qui a comparé l'Atlantique à « une fenêtre sur l'espace américain » tout en formant le souhait de voir la façade atlantique devenir « un espace de communion humaine, de complémentarité économique et de rayonnement international », l'ambassadeur de SM le Roi a indiqué que l'Initiative pour l'Atlantique offre également la possibilité d'une coopération accrue avec les nations latino-américaines.

%

En effet, a-t-il poursuivi, « l'Atlantique peut servir de pont pour intensifier le commerce, les investissements et la coopération entre nos régions, en stimulant les économies locales, en créant des emplois, en ouvrant de nouveaux marchés et en favorisant une croissance durable et inclusive. Unis, nous réussirons à faire de l'Initiative Atlantique un véritable moteur de développement et de paix dans nos régions respectives », a conclu l'ambassadeur du Maroc

Ont été présents à la commémoration de la Journée de l'Afrique, le vice-ministre des relations extérieures, Victor Verdun, Mme Carolina Llanes, Ministre de la Cour Suprême de Justice, Rafael Caballero, vice-ministre de la Justice et Oscar Cabello Sarubbi, Juge au Tribunal International du Droit de la Mer, en plus des membres du Club des amis du Maroc, ainsi que des parlementaires, des membres du corps diplomatique accrédités à Asuncion et des personnalités des mondes de l'économie, de la culture et des médias.

L'ambassade du Maroc au Paraguay est la seule représentation diplomatique africaine à Asuncion.