Maroc: Taounate - Plus de 1.000 projets dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH

Taounate — Quelque 1.076 projets ont été réalisés ou programmés dans la province de Taounate durant la période 2019-2023, dans le cadre des quatre programmes de la 3ème phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ces projets sont répartis entre le programme de réduction du déficit en infrastructures et services sociaux de base dans les zones sous-équipées avec 92 projets, le programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité (128 projets et opérations), le programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes (410 projets et opérations) et le programme d'impulsion du capital humain pour les générations montantes avec 446 projets et opérations, selon les données fournies par le chef de la division de l'action sociale à la province de Taounate, Amine Naoufel Mjid.

Ces projets et opérations visent à rapprocher les services de santé des citoyens, à améliorer la santé maternelle et infantile, à développer les infrastructures et les services sociaux de base, à intégrer les jeunes dans le marché du travail et à améliorer leurs conditions de vie et leurs revenus, a-t-il ajouté lors d'une récente réunion tenue par le comité provincial du développement humain présidée par le gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha.

Ils visent également à soutenir et accompagner les personnes en situation de précarité conformément aux objectifs et orientations stratégiques de l'INDH dans sa troisième phase.

Après avoir examiné les projets proposés pour l'année 2024, les membres du comité provincial du développement humain ont approuvé à l'unanimité 480 projets concernant le premier programme portant sur la réduction du déficit en infrastructures et services sociaux de base dans les zones sous-équipées.

Ces projets sont répartis en 184 projets relatifs au secteur de l'électricité, 286 projets au secteur de l'eau et 10 projets routiers.

Dans le cadre du deuxième programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, 23 projets ont également été approuvés, notamment le soutien aux associations qui gèrent des centres sociaux, la réhabilitation et l'équipement des centres sociaux et l'acquisition d'équipements et d'unités médicales, en plus de l'approbation de 12 interventions au titre du quatrième programme de l'INDH concernant la santé maternelle et infantile et le soutien à la scolarité.

Le gouverneur de la province a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des projets programmés et l'approbation de ceux proposés par le comité, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs dans l'objectif de réussir ce grand chantier royal et pour que les groupes cibles puissent bénéficier de ces projets dans les délais impartis.

Il a ajouté que l'INDH est une approche volontaire pour surmonter les obstacles au développement humain, sur la base d'une vision globale, proactive et innovante visant à consolider les acquis et à recentrer ses programmes en vue de renforcer le capital humain des générations montantes et de soutenir les groupes vulnérables.