Cameroun: Vers un apaisement après les excuses d'Eto'o et le maintien de Brys comme sélectionneur

Gros retournement situation dans la crise au Cameroun entre la Fécafoot et le ministère des Sports ; Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football a présenté jeudi ses « excuses » à l'entraîneur de la sélection nationale, le Belge Marc Brys, qu'il avait violemment invectivé et remplacé il y a deux jours, et l'a maintenu dans ses fonctions.

C'est un contrepied digne de l'immense attaquant qu'il a été lors de ses années de footballeurs. Mais c'est surtout un gros rebondissement dans le feuilleton Fécafoot-ministère des Sports qui tient en haleine le football camerounais depuis de longues semaines et la nomination du Belge Marc Brys. Ce jeudi, les suiveurs peuvent désormais être optimistes depuis que Samuel Eto'o a présenté ce jeudi 30 mai ses excuses à l'entraîneur Marc Brys qui l'a maintenu dans ses fonctions.

C'est un contrepied digne de l'immense attaquant qu'il a été lors de ses années de footballeurs. Mais c'est surtout un gros rebondissement dans le feuilleton Fécafoot-ministère des Sports qui tient en haleine le football camerounais depuis de longues semaines et la nomination du Belge Marc Brys. Ce jeudi, les suiveurs peuvent désormais être optimistes depuis que Samuel Eto'o a présenté ce jeudi 30 mai ses excuses à l'entraîneur Marc Brys qui l'a maintenu dans ses fonctions.

Brys avait été nommé par le ministre des Sports sur « directives du président de la République » Paul Biya, mais sa nomination avait été qualifiée d'« illégale » par la FECAFOOT. Eto'o l'avait remplacé mardi par un sélectionneur « intérimaire" après l'avoir vertement sermonné dans une vidéo devenue virale. « Je vous présente mes excuses (...), le peuple camerounais est plus important que nous, c'est le seul intérêt qui doit nous amener à travailler ensemble. Je serai à vos côtés » pour les prochains matches, lui a déclaré Eto'o au cours d'une conférence de presse jeudi.

Apologies 😔 and peace ✌️ at last.Fecafoot president Samuel Etoo calls for calm and apologises following the stormy exchange with Belgian coach Marc Brys.Accepts his appointment & reiterates his support for the new #Cameroon coach ahead of the 2026 World Cup qualifiers. pic.twitter.com/yFVV5YeTQy-- Oluwashina Okeleji (@oluwashina) May 30, 2024