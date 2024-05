Maroc: Sidi Bennour - 457 projets réalisés au titre de la 3è phase de l'INDH

Sidi Bennour — Un total de 457 projets ont été réalisés dans la province de Sidi Bennour dans le cadre de la 3e phase (2019-2023) de l'Initiative nationale pour le Développement humain (INDH), pour une enveloppe budgétaire de 245 millions de dirhams (MDH).

Ces projets, desquels ont bénéficié 300 000 personnes, visent à insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique dans la province et à améliorer la situation de la population, notamment à travers l'accompagnement des jeunes porteurs de projet.

Bénéficiant d'une contribution de l'INDH à hauteur de 220 MDH, soit 90% du budget total, ces projets ambitionnent de promouvoir un développement humain et social durable en faveur des valeurs de la dignité, de l'équité et de la solidarité, qui constituent des sources d'espoir pour les générations montantes.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Soukaina Chattabi, cheffe de la Division de l'Action sociale à la Province de Sidi Bennour, a indiqué que le programme I de l'INDH, dédié au Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les territoires sous équipés, a inclus 28 projets, avec une enveloppe budgétaire de 17,7 MDH (financement total de l'INDH), ajoutant que d'autres projets ont concerné la mise à niveau de 72 écoles primaires dans le milieu rural, ainsi que l'acquisition de 42 véhicules de transport scolaire et 22 ambulances.

Le programme II, portant sur l'Accompagnement des personnes en situation de précarité, a consisté quant à lui en la réalisation de 25 projets, pour un budget de 27,87 MDH, a-t-elle dit, précisant que ces projets ont été dédiés en particulier à l'équipement et fonctionnement des centres construits dans le cadre des phases I et II de l'INDH (centres d'hémodialyse, centre de traitement des maladies psychiatriques et de l'addictologie de Zemamra..).

Ces projets ont également concerné l'acquisition d'équipements biomédicaux au profit de l'Hôpital Provincial de Sidi Bennour, et à la construction d'un centre pour les enfants en situation de handicap et d'un centre de qualification de la femme à Sidi Bennour, a noté Mme Chattabi.

Et d'ajouter que 89 projets (52,22 MDH) ont été réalisés dans le cadre du programme III de l'Initiative. Ces projets ont été destinés à l'Amélioration du revenu et l'insertion économique des jeunes, a précisé la responsable, ajoutant que ces projets ont porté sur l'équipement et la gestion de la Plateforme des jeunes de Sidi Bennour, qui a accueilli plus de 9000 jeunes, la création de plus de 70 entreprises, et l'accompagnement des coopératives opérant dans les chaînes de valeur identifiées au niveau de la province de Sidi Bennour.

Bénéficiaire de ce programme, Youssef Essoubaï, 26 ans et directeur d'une agence digitale de communication à Sidi Bennour, a confié à la MAP que sans l'appui de l'INDH, son projet n'aurait jamais vu le jour. "Nous sommes l'unique agence du genre à exercer dans la province de Sidi Bennour", a-t-il dit, ajoutant que son agence, qui a bénéficié d'un soutien de l'INDH de 100.000 dh (d'un budget total de 170.000 dh), "opère depuis deux ans avec un staff composé de trois jeunes spécialistes des domaines de programmation et de montage".

Concernant le programme IV relatif à l'Impulsion du capital humain des générations montantes, le bilan de l'INDH, a fait savoir Mme Chattabi, fait état de 315 projets réalisés pour une enveloppe budgétaire de 147,80 MDH.