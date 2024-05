Afrique: Gitex Africa - Technopark signe trois conventions pour le renforcement de l'écosystème des startups marocaines

Casablanca — Le Technopark a signé trois conventions de partenariat majeures au GITEX Africa à Marrakech, visant à renforcer l'écosystème des startups marocaines et à promouvoir l'innovation et le développement durable.

Technopark indique, dans un communiqué, que ces conventions s'inscrivent dans le cadre du déploiement de sa nouvelle feuille de route, approuvée par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration.

La première des conventions, signée avec le ministère, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et l'UM6P Ventures, a pour objectif de rendre les programmes d'accélération de l'UM6P plus accessibles aux startups de Technopark, précise la même source.

La même source précise que l'UM6P et son bras d'investissement UM6P Ventures ainsi que le Technopark mettent en oeuvre un cadre de collaboration fluide permettant aux startups opérant dans des domaines pointus tels que la Deep Tech, l'Intelligence Artificielle et les énergies renouvelables d'accéder aux infrastructures, notamment les fablabs, les datacenters, les solutions Cloud et les fermes expérimentales pour soutenir leur développement et leur innovation.

Pour la deuxième convention, ajoute le communiqué, il s'agit d'un partenariat signé entre le ministère, Glovo, CDG Invest, Technopark, UM6P et UM6P Ventures, visant à dynamiser et renforcer l'écosystème des startups au Maroc. Ce partenariat prévoit de créer un environnement propice à l'innovation et à la croissance économique en permettant aux startups marocaines sélectionnées de bénéficier d'un programme de résidence et de mentorat au sein du Glovo Startup Lab, leur offrant ainsi une opportunité de développement et d'accès à un réseau mondial.

Le 3ème partenariat signé entre le Technopark et l'organisateur du Gitex Africa, Kaoun International, a pour objectif d'explorer les opportunités potentielles de collaboration future et de définir les prochaines étapes de coopération en relation avec les événements GITEX, visant à promouvoir une croissance mutuelle et une expansion du marché de manière symbiotique.

Citée dans le communiqué, la Directrice générale du Technopark, Lamiae Benmakhlouf, a souligné que ces conventions de partenariat signées lors du GITEX Africa 2024 représentent une avancée significative pour l'écosystème du secteur, témoignant d'un "engagement à créer des synergies entre les acteurs clés du secteur, à offrir des opportunités uniques aux startups marocaines et à promouvoir l'innovation technologique au service du développement durable. Ensemble, nous sommes déterminés à propulser le Maroc au premier plan de la scène numérique internationale."

Ces nouvelles conventions de partenariat témoignent de l'engagement du Technopark à soutenir et à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat au niveau national et international, ajoute le communiqué.

L'un des acteurs clés de l'innovation et de l'entrepreneuriat au Maroc, le Technopark, en offrant un environnement favorable à la croissance des startups, joue un rôle crucial dans le développement de l'écosystème numérique marocain.