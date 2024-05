Sénégal: Journées de commémoration «jalloré Lamine Diack » - Un mémorial dédié à un modèle de conscience patriotique

Un hommage sera rendu au président Lamine Diack à travers deux journées de commémoration qui seront organisées les 7 et 8 juin prochain, à la mémoire de l'ancien dirigeant politique et sportif disparu le 3 décembre 2021 à Dakar.

La cérémonie débutera le vendredi 07 juin 2024 à partir de 17 heures à son domicile à Mermoz, par un récital de Coran suivie d'une séance de «wazifa». Un match de Gala de Football est prévu le lendemain samedi 8 juin à partir 16 heures à Dakar Sacré Coeur. Pour le comité d'organisation «Jalloré Lamine Diack», cet hommage est une occasion de rappeler la dimension de cet «homme de foi et d'action» qui, comme Nelson Mandela, appartient à la classe d'Africains dont le nom doit définitivement figurer au panthéon de l'humanité. En le présentant comme «un modèle de conscience patriotique au service de la nation», les organisateurs estiment qu'il revient « à la communauté africaine, celle sénégalaise d'inscrire son nom sur le tableau de l'éternité».

«Le Président Lamine Diack a occupé plusieurs fonctions administrative et politique dans l'administration sénégalaise. Inspecteur des Impôts et Domaines, il a été tour à tour Secrétaire d'État à la Jeunesse et Sports, Ministre de la Condition Humaine. Militant sportif à vie, feu Lamine Diack avait réussi à allier sports et Études pour poursuivre sa passion : concilier des études brillantes jusqu'au niveau supérieur avec la pratique de deux disciplines sportives (football et athlétisme) de niveau international, sans compter le basketball, le tennis de table et le volleyball», rappellent-ils dans une note de présentation.

« Lamine Diack a occupé différentes fonctions au sein des organisations sportives. Footballeur à ses débuts, il a été entraîneur de football, puis Directeur technique national des Lions du Sénégal de 1964 à 1968. Membre du Comité National Olympique Sportif Sénégalais depuis 1974, il en devient président de 1985 à 2002. Durant cette période, il a également occupé des responsabilités politiques. Il a notamment été maire de Dakar de 1978 à 1980. Il fut aussi député au Parlement sénégalais de 1978 à 1993 », ont-ils poursuivi.