Tunisie: Ouverture du Forum de littérature arabe pour l'enfant à la Cité des Sciences

TUNIS — Le Forum de littérature arabe pour l'enfant organisé à l'occasion du "prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l'enfant", a démarré, jeudi, à la Cité des Sciences à Tunis.

Des chercheurs, universitaires, écrivains et poètes prenent part à cet évènement, organisé les 30 et 31 mai, sur la question environnementale.

Le palmarès de la 15ème édition du "prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l'enfant" sera dévoilé au terme de cette rencontre d'envergure arabe.

A l'ouverture des travaux, la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a déclaré qu' "à la lumière des défis actuels et l'usage croissant du numérique, il serait important de fournir des contenus attractifs aux enfants répondant à leurs aspirations".

Pour sa part, le président du Forum de la littérature pour enfants, Mohamed Ait Mihoub, a relevé l'importance d'accorder davantage d'intérêt à l'enfance et d'éduquer les spécialistes de la littérature pour enfants aux enjeux de l'époque, afin de pouvoir sauver l'environnement dans le futur».

Evoquant le thème de cette année, Mohamed Ait Mihoub a estimé que l'écriture pour enfants devrait obéir aux critères "qualitatifs et esthétiques".

L'Emirati Saeed Hamdan Al Tunaiji, directeur exécutif du Centre de langue arabe d'Abu Dhabi (Abu Dhabi Arabic Language Center, ALC), a estimé que l'écrivain, et l'intellectuel en général, constitue la voix la plus importante de son pays auprès des autres peuples".

Saeed Hamdan Al Tunaiji occupe également le poste de secrétaire général du Prix du livre Sheikh Zayed depuis novembre 2011. A cet effet, il a salué les productions littéraires et scientifiques des auteurs tunisiens, à l'instar de Moncef Ouhaibi, Chokri Mabkhout, Mohamed Ait Mihoub et Ibrahim Chabouh, anciens lauréats dans différentes catégories du Prix émirati « Sheikh Zayed Book Award » (SZBA) qui fête sa année sa 18ème édition.

«Derrière toute créativité se cache une enfance libre, a encore dit Bin Tamim, notant que l'intérêt pour l'enfance est une priorité pour tout projet intellectuel et culturel".

Les interventions au menu du Forum portent sur des thèmes comme les paris des valeurs dans la littérature pour enfant et adolescent, le récit écologique destiné aux enfants et aux adolescents et bien d'autres. Elles sont accompagnées de témoignages de jeunes écrivains sur leurs expériences littéraires respectives.

Le palmarès de la 15ème édition du prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l'enfant sera dévoilé vendredi dans l'après-midi.

Ce concours est ouvert aux écrivains, hommes de lettres et créateurs, de même qu'aux enfants et adolescents, âgés de 9 à 18 ans, de Tunisie et des pays arabes.

Il est organisé à l'initiative du forum de littérature arabe pour l'enfant, en partenariat avec l'ATB-Tunis (Arab Tunisian Bank) avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.