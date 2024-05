Afrique du Sud: Élections au pays - La commission électorale s'active pour compiler les résultats

Avant tout résultat, le centre des opérations électorales du Cap-Occidental à Century City était occupé. Lors d'une conférence de presse, Michael Hendrickse, responsable des élections provinciales du Cap-Occidental, a déclaré : « On dit que la vie politique dans l'Afrique du Sud démocratique a rarement été polie, ordonnée ou retenue. Cela a toujours été bruyant, tapageur et agité… Dans la mesure où notre Constitution garantit la liberté d’expression et d’opinion, elle désapprouve également toute conduite qui met en péril des élections libres et équitables et les droits des électeurs.

En Afrique du Sud, l'heure est désormais à la compilation des résultats. Après le scrutin de mercredi 29 mai, la commission électorale a commencé à publier, petit à petit, les résultats de ces élections législatives et régionales. Le Congrès National Africain, l'ANC, avec le président sortant Cyril Ramaphosa à sa tête, pourrait perdre sa majorité absolue, une première depuis la fin de l'apartheid.

Le « ROC » (Results Operations Centre), le Centre opérationnel des résultats en Afrique du Sud, est une fourmilière depuis le scrutin de mercredi 29 mai. Observateurs, médias, partis, tous ont les yeux rivés sur les grands écrans qui compilent les votes déjà enregistrés.

Les opérations de comptage dans les bureaux sont bouclées, mais il reste des étapes avant de pouvoir officialiser les résultats, comme l'explique Nkosinathi Shazi, journaliste pour la radio sud-africaine Power FM : « Une fois que les vote sont décomptés, ils doivent être ensuite vérifiés et audités pour être sûr que tout soit bien conforme. »

Les voix sont donc validées au compte-gouttes. Par exemple, selon les résultats partiels donnés jeudi soir, avec 35% des bureaux de vote dépouillés, le Congrès national africain (ANC), parti du président sortant, se plaçait sous la barre fatidique des 50% avec 42,3% des suffrages exprimés, d'après la commission électorale.

Un décompte au pas de course pour annoncer les résultats dans les meilleurs délais

Ce sont les bureaux des zones rurales qui apparaissent plus rapidement, selon l'analyste politique Hlengiwe Ndlovu : « Ces votes qu'on voit déjà, ce sont surtout ceux des bureaux les plus petits, et dans les plus petites régions. Mais on n'a pas encore sous les yeux les métropoles plus importantes », explique-t-elle.

Avec l'introduction cette année d'un 3e bulletin de vote, pour l'élection de députés désignés en fonction de leur région, et de candidats indépendants, les opérations de décompte peuvent être ralenties. Mais Sy Mamabolo, à la tête de la commission électorale, pense rester dans les temps. « Selon la loi électorale, la commission a sept jours pour annoncer les résultats. Nous avons toujours été capables de le faire dans un temps bien plus court, et nous allons nous efforcer de continuer ainsi pour cette occasion », rapporte-t-il.

Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant le week-end. La commission entend proclamer les résultats au plus tard ce dimanche.