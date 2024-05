Mali: Une expertise blanchit Clément Dembélé, toujours en prison

Au Mali, le militant de la société civile Clément Dembélé est en prison depuis plus de six mois. Arrêté fin novembre, il est poursuivi pour « menace de mort par le biais d'un système d'information » après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un enregistrement dans lequel une voix lui étant attribuée annonce son intention de tuer le président de transition, le colonel Assimi Goïta, et sa famille. Mais ce mardi, le magazine Jeune Afrique révélait qu'une expertise indépendante avait conclu qu'il ne s'agissait pas de la voix de Clément Dembélé. Ses proches dénoncent une procédure montée de toutes pièces.

« La voix du vocal incriminé n'est pas celui (sic) de l'inculpé ». La conclusion de l'expert judiciaire indépendant date du 8 mars dernier et, malgré une faute de grammaire, elle est aussi claire que catégorique.

Elle conforte la version de Clément Dembélé. Le militant de la société civile, connu dans tout le pays pour ses combats contre la corruption ou les coupures d'électricité, nie depuis le début avoir tenu les propos qui lui valent de dormir en prison depuis plus de six mois. Ses avocats avaient d'ailleurs eux-mêmes, avant cette expertise, déposés plainte pour imitation de voix et fait le choix de rester discrets sur leur démarche, vraisemblablement par souci d'apaisement.

RFI a pu consulter les conclusions de l'expertise ainsi que l'ordonnance de mise en liberté de Clément Dembélé, sous contrôle judiciaire, signée dans la foulée il y a un mois - le 29 avril dernier -, par le juge d'instruction Moussa Diarra en charge du dossier.

Mais cette demande a été refusée par le procureur du pôle judiciaire contre la cybercriminalité. Sollicité par RFI, Adama Coulibaly n'a pas souhaité commenter.

L'expertise qui blanchit Clément Dembélé n'a pas valeur de jugement et une demande de contre-expertise a d'ailleurs été formulée par le procureur. Le dossier a depuis été transmis à la Cour d'appel.

Les proches de Clément Dembélé dénoncent une procédure « politique » montée de toutes pièces. À ce jour, aucune date n'a encore été fixée pour son procès.