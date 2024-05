Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Mai 2024

Afrique du Sud : Elections législatives - Avec 35 % des votes comptabilisés l'Anc n'obtient que 42,3 % des voix

Le directeur général de la Commission électorale indépendante, Sy Mamabolo, informe les journalistes et les délégués des partis politiques. « Les procédures de dépouillement sont maintenant terminées, seuls quelques bureaux de vote sont encore en train de dépouiller à environ trois heures », a déclaré Sy Mamabolo, le directeur général des élections. « Le processus de compilation des résultats consiste à garantir l'exactitude et la validation de ces résultats », a ajouté M. Mamabolo. (Source : euronews)

Mali : Coopération régionale – Le président Faye clarifie sa position vis-à-vis de la Cédéao

En réitérant son refus de se positionner en tant que médiateur, le Président Faye n’a pas manqué d’exprimer son soutien aux efforts de la Cédéao pour résoudre les crises régionales. Lors de sa première visite officielle au Mali depuis son élection en mars 2024, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a clairement défini son rôle face aux crises régionales. « Je ne suis le médiateur de personne, ni de la Cédéao », a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Bamako. Cette déclaration survient dans un contexte de tensions politiques en Afrique de l'Ouest, où trois pays, dont le Mali, ont annoncé leur retrait de l'organisation ouest-africaine. Le Président Faye a souligné que l'objectif principal de sa visite était de renforcer les « relations bilatérales entre le Sénégal et le Mali », et non de jouer un rôle de médiateur. (Source : Apa)

Burkina Faso : Coopération régionale - Le président Diomaye Faye chez le capitaine Traoré

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience en fin d’après-midi, le 30 mai 2024, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye FAYE accompagné d’une forte délégation dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail au Burkina Faso.Les deux Chefs d’Etat ont eu un tête-à-tête sur des sujets d’intérêt commun aux deux peuples. Cette visite du Chef d’Etat sénégalais au Burkina Faso s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme.« Je suis venu dire merci au président Traoré et au peuple burkinabè pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement, l’engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère du Burkina Faso », a indiqué le Président Bassirou Diomaye FAYE à l’issue de son tête-à-tête avec son homologue burkinabè. (Source : Burkina 24)

Niger : Migration clandestine - Le Consul de la Côte d’Ivoire a partagé la volonté de 147 Ivoiriens piégés au Niger de regagner leur pays.

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Wautabouna Ouattara, a eu une séance de travail, jeudi, à son cabinet au Plateau, avec Victor Akessé, consul de la Côte d’Ivoire au Niger. Au centre de ces échanges, les modalités et moyens à déployer pour l’évacuation en Côte d’Ivoire de 147 ivoiriens bloqués sur le sol nigérien et désireux de rentrer dans leur pays d’origine. Recueillis et pris en charge par l’Organisation internationale pour la migration (Oim), depuis cette période, des voies et moyens sont en exploration pour leur retour définitif. Il faut le rappeler, l’année dernière, ce sont plus de 280 ivoiriens qui sont entrés en Côte d’Ivoire par sa volonté et qui vivent, grâce aux dispositions prévues dans ces circonstances, en toute quiétude dans leurs familles respectives. (Source : presse locale)

Rca : Lutte contre l’insécurité - La Minusca annonce le déploiement de ses forces dans le sud-est

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) a annoncé mardi le déploiement de ses forces militaires à Bambouti, dans le sud-est de la République centrafricaine (Rca), a annoncé Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission onusienne. L’information est rapportée par abangui.com Selon M. Monteiro, il s'agit là d'un déploiement exceptionnel de la Minusca pour la première fois dans cette zone afin de protéger les populations civiles et sécuriser la route reliant Obo à Bambouti. Ce déploiement vise à protéger les populations et à sécuriser la route nationale Obo-Bambouti, afin de créer des conditions permettant aux humanitaires de venir distribuer de l'aide à la population locale et permettant à l'Etat de s'installer dans cette localité, a précisé M. Monteiro. Le déploiement intervient dans un contexte où des combats opposant les rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique (Upc) et la milice locale A Zandé Ani kpi Gbé ont poussé plusieurs habitants de Bambouti à se réfugier à Obo, chef-lieu de la préfecture du Haut-Mbomou. (Source :abangui.com)

Rdc : Cours des métaux stratégiques - Le prix d’une tonne de l’étain se négocie à 34 242,50 Usd

Le prix d’une tonne de l’étain, de la République démocratique du Congo se négocie à 34 242,50 Usd sur les marchés internationaux, la semaine du 27 mai au 1er juin 2024 contre 32 824,00 Usd la semaine précédente, soit une augmentation de 4,32%, a-t-on appris jeudi d’un communiqué.« Le prix d’une tonne de l’étain connaît une hausse sur les marchés internationaux, au cours de la période du 27 mai au 1er juin 2024. (Source : Acp)

Sénégal : Ousmane Sonko – « Rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré, jeudi, que rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal, assurant que l’Etat a la responsabilité de veiller à la quiétude des Sénégalais et à la sécurité de leurs biens. « A ce peuple, je veux dire simplement qu’il peut dormir tranquille. Je veux rassurer ce peuple, qu’il n’y aura que la paix au Sénégal. Rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal’’, a-t-il dit dans une déclaration diffusée sur la Rts, la télévision publique sénégalaise, en prélude de la journée de nettoiement prévue samedi. « Ceux qui ont eu la responsabilité de gérer le pays pendant longtemps savent très bien vers quelle direction nous nous acheminons et ils savent très bien que les résultats ou les conclusions [de rapports de cours de contrôle] leur seront extrêmement défavorables », a ajouté M. Sonko. (Source : Rts)

Côte d’Ivoire : Bagoué - Le calme est revenu à Gbon

Après trois jours d'affrontements intercommunautaires qui ont occasionné plusieurs pertes en vie humaine, la vie a repris son cours normal dans cette localité. Tout paraissait paisible, le 25 mai, à Gbon. Cette localité de 32 189 âmes située dans la région de la Bagoué est redevenue calme. Il y a une dizaine de jours pourtant, ses ruelles et la voie internationale reliant Boundiali, son chef-lieu de région, à Bamako, ont été le théâtre de violents affrontements entre des chefs du bois sacré sénoufo et l’une des cinq grandes familles malinké vivant dans la cité. Ces heurts semblent loin derrière. Les petits commerces en bordure des routes ont rouvert. (Source : fratmat.info)

Algérie : Hydrocarbures - Huit grandes découvertes réalisées dans le domaine

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a annoncé la réalisation de huit grandes découvertes dans le domaine des hydrocarbures en Algérie sur de nouveaux sites depuis le début de l’année, a-t-on appris jeudi de l’agence presse service.« Nous avons réalisé huit grandes et « très importantes » découvertes dans le domaine des hydrocarbures sur de nouveaux sites, depuis le début de l’année en cours, grâce aux efforts de la société pétrolière et gazière algérienne Sonatrach » Le ministre a indiqué que ces découvertes « permettront de renforcer les réserves d’hydrocarbures de l’Algérie et contribueront à augmenter la production du gaz naturel en Algérie. (Source : Acp)

Maroc : Sports - Le tour du Maroc cycliste marque son retour avec un départ des provinces du sud

Le Tour du Maroc cycliste reprend des provinces du sud, après une période d’arrêt imposée par la pandémie de Covid-19 dans un premier temps, puis par le séisme d’Al-Haouz survenu en septembre dernier. Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Tour prendra son départ à Laâyoune le 31 mai et s’achèvera à Casablanca, le 9 juin, traversant des villes et sites classés patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Cette édition propose un parcours de 1680 km à travers plusieurs régions et villes offrant divers paysages naturels et biologiques. Cette édition verra la participation de sélections et équipes issues de l’Egypte, Bénin, Burkina Faso, Allemagne, France, Roumanie, Croatie, Turquie, Portugal, Philippines, Etats-Unis, Royaume-Uni, Luxembourg et du Japon, outre le Maroc. (Source : Relève.ma)