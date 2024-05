Algérie: Le président de la République réitère le soutien de l'Algérie aux causes justes à travers le monde

KHENCHELA — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, jeudi depuis la wilaya de Khenchela, le soutien de l'Algérie en faveur des causes justes à travers le monde, en tête desquelles la cause palestinienne qu'il a qualifiée de "cause de tout le peuple algérien".

"La performance de la diplomatie algérienne est honorable, et nous devons, de ce fait, être forts à l'intérieur du pays, car la consolidation du front intérieur nous permet de soutenir les causes justes à travers le monde, à l'instar de la Palestine et du Sahara occidental, considéré comme la dernière colonie en Afrique, et pour laquelle les Nations unies doivent parvenir à une solution à l'effet de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son autodétermination", a déclaré le président de la République lors de sa rencontre avec les notables et les représentants de la société civile de la wilaya de Khenchela.

A ce propos, le président de la République a souligné que la cause palestinienne était "la cause de tous les Algériens", affirmant que la Palestine, "première des deux qiblas et troisième des Lieux saints", figurait parmi "les principes sacro-saints du peuple algérien".

Le président de la République a, également, rappelé que l'Algérie avait lancé un appel à tous les hommes épris de liberté de par le monde à recourir à la Cour internationale de justice (CIJ) pour condamner l'entité sioniste, affirmant, par la même, que l'Algérie "poursuivra ses efforts en vue de défendre la cause palestinienne".