Ethiopie: La région d'Amhara se prépare à protéger plus de 469 000 habitants des inondations

<strong>Addis Ababa — Dans le cadre d'une mesure proactive visant à atténuer l'impact d'éventuelles inondations au cours de la prochaine saison des pluies, la Commission de coordination de la prévention des catastrophes et de la sécurité alimentaire de la région d'Amhara entreprend des préparatifs complets pour protéger plus de 469 000 habitants de la région.

Le directeur de l'alerte précoce et de la réponse de la commission, Birhanu Zewdu, a fourni un compte-rendu détaillé des efforts en cours.

"Les travaux de prévention des inondations sont menés en identifiant les zones historiquement sujettes aux inondations pendant les mois d'hiver", a-t-il déclaré.

L'autorité météorologique éthiopienne prévoit de fortes précipitations dans les mois à venir, ce qui souligne l'urgence de ces mesures préparatoires. Un budget de plus de 100 millions de birrs éthiopiens a été alloué au financement des initiatives d'atténuation des inondations depuis mars dernier.

Les activités de prévention des inondations sont mises en oeuvre dans la zone sud du Gondar, en particulier dans les districts de Dera, Limo Kemkem et Fogera, ainsi que dans la zone centrale du Gondar, autour de Gondar et dans les districts de Dembiya Ouest et Est, ainsi que dans les régions d'Amhara Ouest et Est.

M. Birhanu a souligné que 22 administrations urbaines et districts ont été identifiés comme très vulnérables aux inondations sur la base de l'évaluation globale. "Le travail préparatoire nous permettra de protéger plus de 469 000 habitants qui vivent dans ces zones à risque et dépendent des services sociaux", a-t-il expliqué.

Les efforts d'atténuation des inondations devraient permettre de protéger 15 000 maisons et 218 000 animaux domestiques de l'impact dévastateur des inondations.

Les interventions comprennent plusieurs structures de prévention des inondations, notamment la construction de barrages de dérivation des crues, ainsi que d'autres structures.

Birhanu a souligné l'importance de l'engagement de la communauté, en déclarant : "La communauté devrait non seulement contribuer aux travaux de protection contre les inondations existants, mais aussi assurer leur durabilité en les prenant en charge.