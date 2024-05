Afrique: La poésie au service de la paix

Je me sers de ma voix pour défendre la justice sociale, comme les droits des petites filles, la santé maternelle et la paix.

Maryam Bukar Hassan (Nigeria) a collaboré avec un autre jeune, Pacifique Akilimali (RDC), à la rédaction d'un poème poignant intitulé "La paix commence avec moi", dont le message résonne dans le monde entier : la paix est une responsabilité à la fois collective et individuelle. Le poème a été repris par des personnalités telles que l'acteur Michael Douglas et la chanteuse libanaise Nancy Ajram. Maryam raconte à Afrique Renouveau son parcours et explique pourquoi, pour elle, la paix englobe la justice, l'égalité et la dignité humaine :

Je m'appelle Maryam Bukar Hassan, également connue sous le nom d'Alhanislam. Je suis née il y a 27 ans au Nigeria. Je suis une poète et une militante du changement.

En tant que slameuse ayant plus de dix ans d'expérience dans la narration et fondatrice de Creative Cultural Revival, une plateforme dédiée à la réutilisation d'éléments culturels pour résoudre des problèmes sociétaux, j'utilise ma voix pour défendre des questions de justice sociale telles que les droits des petites filles, la santé maternelle et la paix.

Mes débuts

Je me considère comme un poète par accident. Mon parcours a commencé à l'âge de 13 ans, lorsque j'ai écrit une lettre ouverte, un cri d'angoisse et de protestation contre la cruauté qui frappait ma famille.

Ma tante chérie, Safiya, subissait des violences physiques inimaginables de la part de son mari. Le souvenir de ses souffrances me hantait, et ma colère brûlait comme une traînée de poudre. Mais cela ne s'est pas arrêté là.

Peace Begins with Me Peace like a smile is a language everyone understands

When anger tries to bury me

And the world spins into chaos

I will remember that peace begins with me

When the night engulfs the earth

Like the beautiful break of dawn

The stellar rise of the sun

I will remember that peace begins with me

I close my eyes to better perceive

What would the world be if all hope was lost?

For peace is what you fight for

Across identities and differences

Over countries and continents

Across colours and cultures, words and scriptures

It is not hard to choose peace. peace is a pen writing in conviction, yet a pencil

Giving you a chance to start all over again

If you choose peace

And just like that

I know that peace begins with me

Then tell the world - I am ready!

Mon autre tante, Halima, avait également souffert des mains de son mari, qui l'avait brutalement poussée dans une vitrine, laissant sa vie suspendue à un fil. C'était un cycle.

Animée d'une volonté de justice, ma mère Hauwa Maina, actrice et réalisatrice, s'est lancée dans la bataille, défiant les agresseurs et exigeant qu'ils rendent des comptes.

Inspirée par le courage inébranlable de ma mère, j'ai décidé de prêter ma voix à la cause. En tant que jeune étudiante en sciences, la poésie était un terrain inconnu pour moi.

Un jour fatidique, ma mère m'a imploré de tourner une vidéo, une fusion de poésie et d'émotion brute, dénonçant le cycle de la violence. D'abord réticente, j'ai finalement trouvé le courage de me lancer sous les feux de la rampe à l'âge de 16 ans.

La vidéo, intitulée "La violence n'a pas de religion", a touché le coeur de ceux qui l'ont regardée, en écho aux masses qui aspiraient au changement.

Peu après, je reçus un message dans ma boîte de messagerie. Il allait changer le cours de ma vie pour toujours. Ce message provenait d'un inconnu au coeur de l'État de Borno, dans le nord du Nigeria. Il m'a avoué que, grâce à mon poème, il avait choisi une autre voie, qu'il ne maltraiterait plus sa femme. En ce moment profond, mon objectif s'est cristallisé : j'ai le pouvoir de faire la différence, de déclencher le changement, grâce à mes mots.

Pourquoi la poésie pour la paix ?

Les effets dévastateurs du conflit dans le nord du Nigeria ont nourri ma passion pour la promotion de la paix. De la violence de Boko Haram dans mon État aux attaques de bandits dans la région du nord-ouest du pays, j'ai vu le pouvoir de l'art comme source d'inspiration pour le changement.

Contribuer par ma poésie à la campagne des Nations Unies "La paix commence par moi" aux côtés d'icônes mondiales telles que Nancy Ajram [chanteuse libanaise et personnalité de la télévision] et l'acteur Michael Douglas a été une expérience puissante qui a solidifié mon engagement à utiliser la parole comme outil de justice sociale et de réalisation des Objectifs de développement durable.

Je me consacre à l'amplification des messages de paix et à l'autonomisation des autres en tant qu'acteurs du changement.

Mon conseil à la jeunesse

Mon conseil aux jeunes est le suivant : soyez une source de paix ; c'est la seule véritable voie vers le développement durable.