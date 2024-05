Sénégal: Kaolack - Vers le curage et la fermeture des canaux à ciel ouvert

Kaolack — Des dispositions sont en train d'être prises pour le curage et la fermeture des canaux à ciel ouvert de la ville de Kaolack, a annoncé, jeudi, le gouverneur de la région, Ousmane Kane.

"Lors d'une récente réunion consacrée à la prévention et à la gestion des inondations, ces questions sont régulièrement revenues et des pistes de solutions ont été dégagées. Ce sont des solutions qui vont du curage à la fermeture des canaux, au dégagement des voies publiques et à leur libération", a notamment dit M. Kane.

D'ailleurs, le préfet du département de Kaolack, Latyr Ndiaye, a procédé, ce jeudi, à une opération de désencombrement et de déguerpissement de certains espaces du marché central de la capitale du Saloum.

S'exprimant lors d'une réunion du comité régional de développement (CRD) consacré à la journée citoyenne de nettoiement, Ousmane Kane a invité les populations à "ne plus être des spectateurs mais plutôt des acteurs principaux" pour porter ce changement "souhaité et voulu par Monsieur le président de la République".

"Les artères étaient occupées par les tabliers et autres marchands, et on est en train de les déguerpir pour qu'ils aillent sur un nouveau site qui a été aménagé par la municipalité", a signalé le chef de l'exécutif régional.

D'après lui, "ce sont des problèmes connus et identifiés par l'administration, et on se donne les moyens de les prendre en charge, en rapport avec la municipalité qui, sur beaucoup d'aspects, est directement responsable", a souligné le gouverneur.

Selon Ousmane Kane, tous les problèmes auxquels les populations et les collectivités territoriales sont confrontées sont dus à un manque d'organisation. "Une bonne organisation dans la gestion des affaires publiques peut nous valoir beaucoup de satisfaction", a-t-il assuré.