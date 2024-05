Algérie: Le président de la République achève sa visite dans la wilaya de Khenchela

KHENCHELA — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a achevé, jeudi soir, sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Khenchela, où il a procédé à l'inauguration et à la mise en service de plusieurs projets.

Au terme de sa visite et lors d'une rencontre avec les notables et les représentants de la société civile de la wilaya, le président de la République a écouté leurs préoccupations et propositions en ce qui concerne l'accompagnement des efforts de l'Etat en faveur de la dynamique de développement à Khenchela, en annonçant un deuxième programme complémentaire de développement pour la wilaya.

Plus tôt dans la journée, un accueil populaire chaleureux a été réservé au président de la République par les notables et les citoyens de la wilaya de Khenchela, où une foule nombreuse de citoyens a afflué vers les principales artères menant au siège de la wilaya pour souhaiter la bienvenue au président de la République et saluer l'intérêt particulier qu'il porte à leur wilaya, à travers les projets de développement dont elle a bénéficié dans le cadre du Programme complémentaire de développement.

Les citoyens se sont félicités de cette visite et ont exprimé leur total soutien aux efforts du président de la République dans la poursuite de l'édification de l'Algérie nouvelle, saluant ses promesses tenues vis-à-vis du peuple algérien.

La visite a, par ailleurs, été marquée par l'inauguration de la ligne de chemin de fer reliant Khenchela et Aïn Beïda (Oum El Bouaghi), la mise en exploitation du projet de dédoublement de la route n88 reliant les wilayas de Khenchela et de Batna sur un linéaire de 14 km et la pose de la première pierre du projet de réalisation de 600 logements publics locatifs dans la commune de Khenchela.