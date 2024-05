Algérie: Le président de la République inaugure et inspecte plusieurs projets vitaux dans la wilaya de Khenchela

KHENCHELA — Le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a procédé, lors de la visite de travail etd'inspection qu'il a effectuée, jeudi dans la wilaya de Khenchela, àl'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets vitaux en faveur dela dynamique de développement dans cette wilaya.

A l'entame de cette visite historique, le président de la République, qui était accompagné du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a été accueilli par les autorités locales, civiles et militaires. Après avoir écouté l'hymne national, il a passé en revue des détachements de différentes forces de l'ANP, qui lui ont rendu les honneurs.

Des avions de combat relevant des forces de l'ANP avaient escorté le président de la République à bord de son avion présidentiel en direction de la wilaya de Khenchela.

Lors de la première étape de cette visite, le président de la République a procédé à l'inauguration et à la mise en service de la ligne de chemin de fer reliant Khenchela et Aïn Beïda (Oum El Bouaghi).

A cette occasion, le président de la République a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, entré en service "alors que certains pensaient qu'il ne s'agissait que de promesses électorales", a-t-il dit, affirmant que "l'ère des projets qui traînent des années est révolue, grâce aux efforts des cadres consciencieux".

Lors de l'inauguration et de la mise en exploitation du projet de dédoublement de la route n88 reliant les wilayas de Khenchela et de Batna sur un linéaire de 14 km, le président de la République a mis en exergue l'importance de cette route dans "la dynamisation de l'activité économique dans la région".

Au niveau du pôle urbain de la ville de Khenchela, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 600 logements publics locatifs et suivi un exposé sur les secteurs de l'habitat, de l'agriculture, de l'hydraulique et des forêts dans la wilaya.

S'agissant du projet de réhabilitation du Barrage vert, le président de la République a mis l'accent sur l'impérative diversification des arbres, notamment dans les zones habitées, appelant à donner la chance aux jeunes d'y participer par des projets productifs.

Un accueil populaire chaleureux a été réservé au président de laRépublique par les notables et les citoyens de Khenchela, en reconnaissancede l'intérêt qu'il porte à la relance du développement dans leur wilaya.

Le président de la République a clôturé sa visite à Khenchela par une rencontre avec les notables et les représentants de la société civile dans la wilaya.

A l'entame de cette rencontre, le président de la République s'est dit fier et honoré d'être dans la wilaya de Khenchela, qui, a-t-il dit, "n'a pas bénéficié de sa juste part des programmes de développement par le passé".

Le président de la République a annoncé un deuxième programme complémentaire de développement pour cette wilaya, qui s'ajoutera au premier programme dont a bénéficié Khenchela, afin de rattraper le grand retard accusé en termes de développement dans cette wilaya", tout en n'écartant pas "la possibilité d'un troisième programme de développement pour cette wilaya à partir de 2025".

Lors de sa rencontre avec la population de Khenchela, le président de laRépublique a saisi cette opportunité pour annoncer l'ouverture desinscriptions au programme AADL3 à partir du 5 juillet prochain.

Concernant les programmes de logements dans la wilaya, le président de la République a affirmé qu'"il a été décidé, à partir de ce jour, d'ajouter un quota de 2000 logements ruraux aux 4000 logements ruraux déjà programmés", soulignant que les régions montagneuses "se verront attribuer une aide d'une valeur de 100 millions de centimes".

Le président de la République a interagi avec les représentants de la société civile qui ont salué les positions honorables de la diplomatie algérienne en soutien à la cause palestinienne dans les fora internationaux, réitérant le soutien constant de l'Algérie en faveur des causes justes à travers le monde, en tête desquelles la cause palestinienne qu'il a qualifiée de "cause de tout le peuple algérien", en plus de son soutien à la cause sahraouie et à son peuple afin de lui permettre d'accéder à son autodétermination.

Lors de cette rencontre, le président de la République a écouté avec une grande attention les préoccupations et les propositions des citoyens de Khenchela qui ont unanimement salué l'intérêt particulier que porte le président de la République à la relance du développement dans cette wilaya, affichant leur soutien à la poursuite des réformes dans le cadre du processus d'édification de l'Algérie nouvelle.

Le président de la République a annoncé l'octroi d'avantages et d'incitations aux personnes désirant investir dans la wilaya de Khenchela, appelant les opérateurs à investir dans des projets "qui profitent aussi bien à eux qu'à la population de cette wilaya, en bénéficiant de plusieurs avantages".

Aussi, le président de la République a affirmé sa détermination à poursuivre les réformes à travers la révision du découpage administratif et des codes communal et de wilaya en vue de conférer davantage de prérogatives aux élus locaux.