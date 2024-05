Algérie: La ligne ferroviaire Khenchela-Ain Beïda, un précieux acquis pour le développement économique de la wilaya de Khenchela

KHENCHELA — La ligne ferroviaire Khenchela-Ain Beïda (Oum El Bouaghi), mise en service jeudi au cours d'une cérémonie présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au cours d'une visite de travail dans la wilaya de Khenchela, est "un acquis important et précieux pour le développement économique de la région", ont considéré des cadres, des citoyens et des acteurs de la société civile.

M.Abdeldjalil Djebari, doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université "Abbas-Laghrour", a estimé que cette nouvelle voie ferrée "contribuera positivement à l'impulsion du développement économique de la wilaya, dès lors qu'elle permettra d'attirer des investisseurs dans les zones d'activités réalisées dans le cadre du programme complémentaire de développement", et "créera une dynamique dans le domaine du transport et de la commercialisation de produits agricoles et industriels vers le reste des wilayas".

Le même cadre a salué les efforts de l'Etat visant à réaliser de tels projets "stratégiques" qui permettent de désenclaver des wilayas de l'intérieur du pays, dont Khenchela.

De son côté, Nassim Bourmada, avocat accrédité auprès de la Cour suprême, a souligné que cette ligne "contribuera sans aucun doute à réaliser le développement économique en créant une mobilité commerciale et économique dans la région", tandis que M. Zerzour Marir, cadre au sein de l'Office national de l'assainissement, a souligné que le projet est de nature à donner une impulsion au développement économique tout en désenclavant des communes de Baghaï et de M'toussa, dans la wilaya de Khenchela, et de Fkirina, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi".

Mme Latra Bouthrid, ancienne élue de l'Assemblée populaire de wilaya, a déclaré, quant à elle, que ce chemin de fer "exauce un rêve caressé depuis de nombreuses années par les habitants de la région", au moment où M. Yacine Kenzari, président de la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Khenchela, a déclaré que cette ligne "ouvre des perspectives prometteuses aux agriculteurs de la wilaya car elle leur permettra de transporter et de commercialiser leurs produits agricoles".

M.Kenzari a fait part de son souhait de voir se concrétiser à l'avenir "une voie ferrée entre Khenchela et la région du Sud saharien de la wilaya, connue pour son abondante production de céréales, de fruits et de légumes".

Pour M. Chafaï Melih, opérateur économique privé, cette réalisation "permettra aux opérateurs de la wilaya d'utiliser le rail pour transporter des marchandises vers d'autres wilayas, créant ainsi une mobilité économique dans la région".

Pour sa part, Mme Samia Merzougui, directrice de la Maison de la culture "Ali-Souaihi", a considéré que ce projet "aidera à absorber le chômage en créant des emplois permanents pour les jeunes de la wilaya", tout en "attirant d'autres projets stratégiques au titre des investissements publics et privés".