Ile Maurice: Vishal Shibchurn affirme qu'on a essayé de lui trancher la gorge

Vishal Shibchurn a rencontré son avocat, Me Pravesh Nuckcheddy, à la prison de Beau-Bassin en ce jeudi 30 mai. Il est revenu sur son agression de samedi. Selon Vishal Shibchurn, il aurait été attaqué par quatre détenus. L'un d'entre eux aurait tenté de lui trancher la gorge. Selon Vishal Shibchurn, il aurait été victime d'un complot avec la complicité de hauts gradés, alors qu'il prenait sa douche. Il dit craindre pour sa sécurité et qu'on chercherait à l'éliminer car il est un témoin clé dans l'affaire Caël Permes.

Son avocat compte écrire une lettre au commissaire des prisons concernant l'incident et se demande comment une arme tranchante a pu être en possession d'un détenu. Il déplore aussi que ce n'est que cinq heures après l'incident, alors que son client avait subi de graves blessures, qu'on l'a conduit à l'hôpital. Selon Me Pravesh Nuckcheddy, des garde-chiourmes auraient tenté de faire pression sur Vishal Shibchurn pour qu'il ne rapporte pas l'affaire et des supérieurs de la prison n'avaient pas été informés de l'incident.

Pour rappel, Vishal Shibchurn avait été hospitalisé à la Prison Ward de l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose- Belle après avoir été agressé. Il a quitté l'établissement lundi. Il a comparu sur écran à la Bail and Remand Court mardi, le 28 mai, dans le cadre de son arrestation pour tentative de meurtre, agression avec préméditation et séquestration sur Patricia Armandine et son oncle d'une soixantaine d'années à St.- Hubert. Il a déjà obtenu la liberté conditionnelle dans cette affaire mais le «ruling» a été «suspensive» car la Major Crime Investigation Team Sud, qui s'occupe de cette enquête, a fait savoir en cour qu'elle compte loger le «main case» avant la fin de juin. Si ce n'est pas le cas, Vishal Shibchurn sera libéré. Son fils Mayur, aussi représenté par Me Pravesh Nuckcheddy, qui avait lui aussi été arrêté dans cette affaire, avait recouvré la liberté conditionnelle en mars devant la cour de district de Grand-Port.

L'un des présumés agresseurs de Vishal Shibchurn a lui été conduit à l'hôpital Brown Séquard après l'incident. L'enquête est menée par le chef inspecteur Rajesh Moorghen et la police de Barkly.