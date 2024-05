Ile Maurice: Un accord pour améliorer l'expérience dans le design

Le 24 mai, un mémorandum d'accord visant à encourager la coopération internationale dans le domaine de l'éducation a été signé entre l'Academy of Design and Innovation (ADI) et le National Institute of Fashion Technology (NIFT) de l'Inde. La cérémonie de signature s'est déroulée à l'ADI, à Ébène, en présence de la ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Naveena Ramyad, ainsi que du haut-commissaire adjoint de l'Inde à Maurice, Vimarsh Aryan, et d'autres dignitaires.

Cet accord facilite l'échange d'étudiants, de compétences et de connaissances entre les deux institutions, avec un accès à une variété d'événements tels que des conférences, des ateliers, des défilés de mode et des expositions pour enrichir leur expérience. Il prévoit également l'échange de professeurs et de chercheurs invités pour la recherche, le conseil et l'enseignement à court terme, ainsi que la création de diplômes conjoints et de cours à l'étranger pour améliorer les offres éducatives des deux institutions.

La ministre a souligné l'importance de développer les compétences spécifiques des designers et des technologues, ainsi que la nécessité de préparer les étudiants en design à réussir dans le monde du travail. Elle a également noté l'impératif pour le secteur créatif à Maurice de disposer d'experts techniques compétents dans le domaine du design, capables de s'adapter aux technologies et aux techniques contemporaines.

Pour sa part, la directrice de l'ADI, Dr Sabrina Ramsamy-Iranah, a souligné que cette collaboration dépasse un simple accord formel. En effet, elle ouvrira de nouvelles perspectives pour l'ADI, notamment grâce à un enrichissant échange culturel.

Par ailleurs, le directeur du NIFT, qui a suivi l'événement en visioconférence, a déclaré que l'institution est heureuse de s'associer à l'ADI pour promouvoir l'échange de connaissances et de meilleures pratiques dans les domaines du design, de la créativité et de la mode.