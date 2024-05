Algérie: Sidi Bel Abbes - Portes ouvertes sur le 8ème centre d'instruction de la 8ème brigade blindée

SIDI BE ABBES — Des portes ouvertes aux médias et au public ont été organisées, jeudi au 8ème Centre d'instruction de la 8ème brigade blindée de Sidi Bel Abbes, à la deuxième Région Militaire (2 RM), en vue de faire connaître les activités et les missions du Centre.

Le chargé de l'information et de la communication du huitième Centre d'instruction de la huitième brigade blindée, le capitaine Mohamed Habib Allah Sadek, a souligné que cette manifestation est organisée dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de communication de l'Armée nationale populaire (ANP) pour l'année 2023/2024, dans le cadre du renforcement du lien Armée-Nation, à travers laquelle la direction de l'Armée nationale populaire oeuvre à renforcer les relations entre les médias nationaux, l'institution militaire et le public, en général.

Cette activité a débuté par des présentations mettant en relief l'histoire, les missions et les activités du Centre, en tant que structure organisationnelle qui forme et instruit les étudiants de la catégorie des sous-officiers et des militaires du service national.

Dans le même cadre, des ateliers ont été organisés, dont un sur les armes et l'enseignement du tir, une exposition d'armes et de munitions, un atelier sur l'équipement individuel du combattant et les uniformes de l'Armée nationale populaire, un autre sur les équipements d'information et de transmission, en plus de démonstrations réalisées par l'équipe Kooksool et une autre pour les chars et divers véhicules de combat.

Une visite du musée et de l'atelier du centre a également été organisée pour faire connaître ses activités, qui s'inscrivent dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale.

A noter que le huitième Centre de la huitième brigade Blindée est l'une des structures de formation des forces terrestres, qui comprend plusieurs infrastructures administratives et pédagogiques, permettant la mise en oeuvre de programmes de formation et d'instruction, qui est ouvert aux jeunes répondant aux conditions de recrutement et désirant rejoindre les rangs de l'ANP, via l'inscription sur le site du Centre.

Le Centre a pour mission de former et d'instruire de nouveaux étudiants recrutés, notamment la catégorie des étudiants contractuels, qui comprend les étudiants de rang et les sous-officiers, outre l'instruction et la formation d'étudiants du service national, en plus de la formation des étudiants issus de la classe d'apprentis pour le certificat professionnel militaire de première classe.