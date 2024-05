Algérie: Bibi Triki rencontre son homologue serbe à Genève

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a rencontré, à Genève (Suisse), le ministre serbe de l'Information et des Télécommunications, Dejan Ristic, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de hisser la coopération au niveau des ambitions des deux pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui intervient en marge de la participation de M. Bibi Triki au Forum du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), a été "l'occasion pour les deux ministres d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de la hisser au niveau des ambitions des deux pays", selon la même source.

A cette occasion, les deux parties ont "passé en revue leurs positions sur nombre de questions d'intérêt commun", a conclu le communiqué.