Ethiopie: Le secteur de la construction au pays est en plein essor et représente 21 % du PIB - Vice-premier ministre

Addis Ababa 30 Mai,2024 ((ENA) Le vice-premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré que l'industrie de la construction en Éthiopie avait atteint une étape importante, contribuant à hauteur de 21 % au produit intérieur brut (PIB) du pays.

Le haut fonctionnaire a fait cette remarque lors de l'inauguration de la très attendue exposition Big 5 Construct Ethiopia 2024 Exhibition and Expo dans la capitale du pays, Addis-Abeba.

L'événement sur le thème "Build Ethiopia", auquel ont participé le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chaffo, le maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, et le ministre de l'urbanisme et de l'infrastructure, Chaltu Sani, ainsi que d'autres acteurs de l'industrie, a célébré la croissance remarquable du secteur de la construction en Éthiopie.

Le vice-premier ministre Temesgen a déclaré à cette occasion que le secteur devrait maintenir un taux de croissance annuel de plus de 8 %, contribuant ainsi grandement à la prospérité générale du pays.

Il a souligné les efforts du gouvernement pour créer un environnement favorable à l'investissement et au développement de l'industrie de la construction.

Le secteur de la construction en Éthiopie joue un rôle essentiel dans le développement des infrastructures et la création d'emplois, a déclaré M. Temesgen.

L'Éthiopie a la capacité de fournir 80 % des matériaux de construction nécessaires dans le pays, a indiqué le vice-premier ministre.

"Notre plan de développement décennal donne la priorité à la construction de routes, de chemins de fer et de zones économiques spéciales, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de la croissance du secteur", a ajouté M. Temesgen.

La ministre de l'Urbanisme et des Infrastructures, Chaltu Sani, a pour sa part souligné l'importance de la coordination entre les différentes parties prenantes pour assurer l'expansion continue de l'industrie de la construction, qui est un moteur essentiel de la transformation économique de l'Éthiopie.

L'exposition Big 5 Construct Ethiopia 2024, organisée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Infrastructure, l'Ethiopian Construction Works Corporation et des partenaires, vise à fournir une plateforme aux entreprises de construction locales et internationales pour présenter leurs produits, leurs services et leurs solutions innovantes.

Cet événement de trois jours devrait attirer plus de 9 000 professionnels du secteur et présenter plus de 150 exposants de 30 pays, dont l'Éthiopie, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Angleterre, l'Algérie, Oman et le Qatar.

Parallèlement à l'exposition, l'événement accueillera une série de panels et de discussions professionnelles sur l'ingénierie, la gestion de projet, la technologie, l'infrastructure et l'architecture, offrant de précieuses opportunités de partage de connaissances et de mise en réseau au sein de l'industrie.