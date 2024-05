Maroc: Amman - Mise en avant de l'expérience pionnière du pays, sous le leadership de SM le Roi, en matière de promotion des droits des femmes

Amman — L'expérience pionnière du Maroc aux niveaux arabe et africain, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en matière de protection et de promotion des droits des femmes, a été mise en avant, jeudi à Amman, dans le cade du Dialogue des parlements arabes.

La délégation marocaine participant à cette rencontre de deux jours, organisée par la Commission économique et sociale des Nations-Unies pour l'Asie occidentale (CESAO) pour l'évaluation régionale de la Déclaration et du programme d'action de Beijing, a présenté les progrès réalisés par le Royaume dans le domaine de la préservation des droits des femmes et de leur autonomisation, sur la voie l'instauration de l'égalité entre les deux sexes.

L'accent a aussi été mis sur l'engagement du Maroc, depuis l'amendement constitutionnel de 2011, pour l'amélioration de la condition de la femme sur les plans politique, économique et social.

Dans ce cadre, Mme Najwa Koukouss, présidente du Groupe de travail thématique provisoire sur l'égalité et la parité à la Chambre des représentants, a expliqué que le Royaume a adopté d'importantes réformes législatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, dans le cadre de l'engagement du Maroc en faveur de la réalisation des Objectifs du développement durable, en particulier l'ODD-5 lié à l'égalité des sexes.

La Constitution du Royaume, a-t-elle affirmé, consacre l'égalité hommes-femmes dans les droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, conformément aux conventions et chartes internationaux ratifiés par le Maroc.

La Constitution insiste, en outre, sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d'accès aux postes électoraux, ainsi que sur la nécessité de veiller à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration de leur représentativité au sein des instances publiques, a enchaîné Mme Koukouss.

Outre Mme Koukouss (groupe du PAM), la délégation marocaine comprend également Fatima El-Idrissi (groupe UMT) et Loubna Alaoui (UNMT), de la Chambre des conseillers.

Le Dialogue des parlement arabe, organisé en partenariat avec la Ligue arabe et le Bureau régional d'ONU-Femmes, a pour objectif de favoriser l'échange d'expériences et des bonnes pratiques entre les femmes parlementaires au sujet de questions relatives aux femmes et l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing, 30 ans après son adoption.

Les participants ont passé en revue les réformes législatives adoptées depuis 2019 en matière de promotion de l'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et des filles, les défis auxquels sont confrontés les législateurs dans ce domaine et les priorités et stratégies de travail pour les prochaines années.

Plusieurs sessions de travail étaient au programme, axées sur les développements législatifs en matière du droit au travail, la participation féminine à la vie publique et à la prise de décision, la protection contre la violence et la préservation des droits des femmes et des filles vulnérables.

Ce Dialogue s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration, l'année prochaine, du 30è anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing (septembre 1995).

Le Dialogue des parlements arabes vise à présenter le processus d'évaluation de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing aux niveaux national et régional, à échanger les expertises et les meilleures pratiques sur le rôle des Parlements arabes dans la promotion de la condition des femmes et à discuter des défis auxquels sont confrontés les législateurs dans l'adoption des législations nationales se rapportant aux questions féminines.

Il tend également à définir les priorités, les visions d'avenir et les recommandations devant hâter la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing dans la région arabe.

Ce Dialogue, qui définit les mécanismes d'autonomisation des femmes et trace les lignes à suivre pour leur donner plus de pouvoir, est un cadre de référence pour l'évaluation des efforts consentis par les Etats en faveur de la promotion des droits des femmes et de leur participation à la vie politique, au développement et à la prise de décision.

Il vise à accélérer l'application des Stratégies prospectives d'action pour la promotion de la femme et à éliminer tous les obstacles qui les empêchent de jouer un rôle actif dans tous les domaines de la vie publique.