Algérie: Ouverture de la 23e édition du SITEV au Palais des expositions

ALGER — La 23e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) a été ouverte, jeudi au Palais des expositions "Pins Maritimes" (Alger) avec la participation de 475 exposants, dont 100 étrangers.

L'ouverture de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 2 juin, a été présidée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, en présence du ministre tunisien du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, et de plusieurs membres du gouvernement.

Après l'inauguration du Salon auquel 16 pays prennent part, M. Didouche a insisté sur "la nécessité de réussir cette manifestation qui constitue une opportunité importante pour promouvoir la destination Algérie, valoriser ses capacités touristiques et en faire une destination par excellence".

Il a, à cet égard, rappelé "les facilités et les avantages mis en place par l'Etat pour encourager et améliorer le climat d'investissement conformément aux orientations des hautes autorités et en application des nouvelles lois relatives à la promotion de l'investissement et à l'octroi du foncier économique".

Le ministre a précisé que le secteur du tourisme "compte 249 zones d'expansion touristique (ZET), dont 74 sont dotées de plans approuvés, offrant près de 1.400 assiettes foncières à inclure dans la plateforme numérique de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI)".

%

"Plus de 2200 projets d'investissement ont été approuvés, dont 800 sont en cours de réalisation", a-t-il fait savoir, appelant à "poursuivre l'effort pour parachever les étapes restantes en vue de promouvoir la destination Algérie".

Le ministre a également indiqué que cette manifestation annuelle constituait "un rendez-vous important pour les opérateurs touristiques, dont les agences de voyage et les établissements hôteliers, leur permettant de commercialiser leurs produits et d'échanger les expériences dans le domaine des voyages et de l'investissement touristique", invitant les citoyens et les familles à "venir nombreux visiter le Salon, où ils trouveront des offres qui leur conviennent, d'autant plus que la saison estivale est sur les portes".

M. Didouche a souligné que le Salon connaît la participation d'organismes et de partenaires de nombreux secteurs, ainsi que "d'opérateurs économiques et d'institutions bancaires pour consolider la chaîne touristique à tous les niveaux".

Evoquant le nombre de touristes ayant visité l'Algérie depuis le début de 2024, le ministre a affirmé que l'Algérie "a accueilli au cours du premier trimestre de cette année, 1,2 million de touristes, dont plus de 800.000 touristes étrangers".

Pour sa part, le ministre tunisien du Tourisme a souligné, dans une déclaration à la presse, l'importance de sa présence à l'ouverture de cette manifestation annuelle, la qualifiant d'opportunité "pour renforcer la coopération et les échanges bilatéraux entre les deux pays dans le domaine du tourisme".