Angola: Le pays et l'Australie évaluent la coopération bilatérale

Luanda — Les Républiques d'Angola et d'Australie ont évalué mercredi les relations politiques, diplomatiques, commerciales et les aspects liés à l'agenda régional et international.

Selon un communiqué parvenu à l'Angop, cette évaluation a été faite lors d'un entretien téléphonique entre le ministre des Relations Extérieures d'Angola, Téte António, et le vice-ministre des Affaires étrangères du Commonwealth d'Australie, Timothy Graham Watts.

Au cours de l'entretien téléphonique entre Luanda et Canberra, les deux entités ont analysé les défis géostratégiques, ainsi que les aspects liés à la relation plus étroite entre l'Australie et les pays africains.

A l'occasion, Timothy Graham Watts a déclaré que le gouvernement australien saluait la décision des autorités angolaises d'ouvrir une représentation diplomatique à Canberra, ayant nommé à cet effet l'ambassadeur António Luvualu de Carvalho.

L'Australie coopère avec l'Angola dans les domaines de l'exploration pétrolière et diamantaire, où elle prévoit d'augmenter les investissements par l'intermédiaire de sociétés opérant dans ce pays africain.

Le diplomate australien a profité de l'occasion pour transmettre au ministre Téte António l'intention de son pays de compter sur le soutien de l'Angola dans la candidature de l'Australie comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

%

Le vice-ministre des Affaires étrangères du Commonwealth d'Australie a également évoqué la satisfaction de son pays de voir l'Angola assumer la présidence de l'Union africaine pour la période biennale 2025-2026.

L'Australie est l'un des plus grands investisseurs étrangers dans l'industrie minière africaine, avec plus de 200 sociétés opérant dans 35 pays.

L'Australie soutient également la sécurité alimentaire et l'agriculture durable en Afrique, à travers des programmes de coopération technique, de recherche et d'innovation.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Australie ont été établies en 1976, peu après l'indépendance de l'Angola.

Depuis lors, les relations entre les deux pays sont cordiales et de coopération dans plusieurs domaines, notamment sur le marché minier.

L'Angola et l'Australie sont membres d'organisations internationales telles que les Nations Unies, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

En outre, l'Australie est un partenaire commercial important pour l'Angola, exportant principalement des équipements et des services vers le secteur minier angolais.

En Australie, il y a un nombre important d'étudiants angolais dans divers domaines, tels que la médecine, les affaires et la technologie.