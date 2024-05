Afrique: L'Angola participe au Sommet international des villes jumellées

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca, participe au 1er Sommet international des villes jumelées à travers les Amériques, qui se déroule à San António, aux États-Unis d'Amérique.

Selon une note envoyée à l'Angop, lors de l'événement, qui se déroule du 29 au 31 mai, les participants abordent, entre autres sujets, les opportunités de collaboration, les meilleures pratiques internationales en matière de jumelage de villes et le potentiel d'affaires.

Lors du sommet, les participants analyseront également des modèles de coopération innovants et durables entre les villes, en mettant l'accent sur l'économie, les défis mondiaux et la diplomatie culturelle, l'objectif de cette réunion étant une plate-forme de partage et de discussion sur l'héritage historique et culturel de la Diaspora africaine à travers les Amériques, du Canada au Chili.

En marge de l'événement, on évaluera l'état de mise en oeuvre de l'accord de jumelage en vigueur entre Luanda et la ville de Houston.

De même, d'autres opportunités de jumelage entre villes angolaises et nord-américaines seront étudiées, notamment Cabinda avec Lafayette et Malanje avec Hampton, dans l'État de Virginie.

La délégation angolaise à l'événement comprend les gouverneurs de Cabinda, Mara Quiosa et Malanje, Marcos Nhunga, les vice-gouverneurs de Luanda pour le secteur politique et social, Manuel Gonçalves, et de Cabinda pour les infrastructures et services techniques, Agostinho da Silva, entre autres responsables.