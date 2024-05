Angola: La FAF présente des projets d'incitation pour les clubs

Huambo (Angola) — La Fédération Angolaise de Football (FAF) a présenté jeudi, à Huambo, deux projets structurants pour encourager les clubs à continuer à promouvoir et développer la pratique de ce sport dans le pays.

Se confiant à la presse, en marge de la séance d'information destinée aux membres de la province de Huambo, le deuxième vice-président de la FAF, Paulo Neto, a déclaré que les programmes étaient financés par la Fédération Internationale de Football Association, dans le cadre du Programme FIFA Forward.

Il a mentionné qu'il s'agit de projets de 4 Cycles (provincial, régional, national et équipe nationale) et de distribution d'équipements sportifs, dans le but d'alléger le fardeau financier des clubs.

Il a informé que la FAF envisage, à partir des saisons 2024/2025 et 2025/2026, d'effectuer des allocations directes aux équipes, notamment des ballons, des équipements sportifs, entre autres moyens.

Paulo Neto a expliqué que le projet 4 Cycle, avec le slogan « Des provinciales aux équipes nationales », implique l'idée de la Fédération Angolaise de Football de subventionner financièrement les clubs, du point de vue des coûts des primes d'arbitrage pour les hommes et les dames.

A la fin du cycle provincial, a-t-il ajouté, il est prévu que les régions, subdivisées en cinq au niveau national, voient le jour avec la création d'équipes, pour mieux suivre les nouveaux talents et, en même temps, élargir la base des athlètes sélectionnables et confèrent un plus grand nombre de matches au niveau des jeunes.

Le responsable a souligné que l'initiative de la FAF vise à obtenir des taux de performance de plus en plus élevés, pour obtenir de meilleurs résultats dans les compétitions régionales et, de cette manière, garantir la qualification aux championnats africains.

Il a indiqué que pour le projet de distribution d'équipement, selon les accords avec la FIFA, 500 mille dollars américains ont été mis à disposition, à raison de 250 mille pour chaque saison, tandis que pour le Cycle 4, avec une composante plus importante, la FAF comptera avec 900 mille dollars (450 mille pour chaque saison).

En réaction à l'initiative de la FAF, le vice-président de Sport Huambo et Benfica « Mambroa », António Rosário Machado de Lemos, a dit qu'il s'agit de projets intéressants qui, une fois mis en oeuvre, contribueront à alléger les charges de nombreux clubs.

Pour Mateus Chapesseca, président du club du même nom, il s'agit de programmes ambitieux, à l'heure où les équipes traversent des moments difficiles, du point de vue de l'acquisition d'équipements sportifs.

À son tour, le président de l'Association provinciale de football (APF) de Huambo, Alcides Domingos, a salué le choix de la province pour cette phase pilote de mise en oeuvre des deux projets structurants, axés sur le développement de football dans le pays.

APF - Huambo contrôle actuellement 11 clubs fédérés, parmi lesquels Sport Huambo et Benfica « Mambroa », Recreativo da Caála, Petro do Huambo et Ferrovia do Huambo, les plus populaires.