Angola: Quatre-vingts entreprises confirment leur présence au Angola Economic Forum

Luanda — Quatre-vingts entreprises nationales, publiques et privées, ont confirmé leur participation à la II édition du Forum Économique d'Angola (AEF, sigle en portugais), qui se déroulera du 12 au 14 juin, à Luanda, en vue d'identifier les principaux enjeux politiques et économiques du pays.

L'événement, qui permet l'échange d'expériences dans divers domaines, vise à promouvoir l'économie angolaise, vulgariser les opportunités d'investissement et établir les bases nécessaires à la croissance économique de l'Angola.

Ce forum national réunira plus de 30 exposants, en plus de former près de 140 citoyens dans divers domaines de l'économie.

Pendant trois jours, les participants débattront des sujets tels que « Les défis de la politique fiscale et de la croissance économique », « Les risques budgétaires et la viabilité des finances publiques », « L'entrepreneuriat et l'éducation entrepreneuriale », « La réorganisation du commerce intérieur en Angola ».

Lors d'une conférence de presse de présentation de l'événement, le président de l'AEF, Alexandre Ernesto, a déclaré qu'environ 100 millions de kwanzas ont été déboursés pour réaliser ce forum, auquel participeront également des représentants des gouvernements provinciaux de Cuanza-Sul, Benguela, Huila et Huambo.

Selon le responsable, l'événement analysera des sujets économiques, dans le but de promouvoir le débat et le partage de connaissances avec des bénéfices exclusifs pour les entreprises, les entités gouvernementales, les investisseurs, les communautés et les décideurs politiques.

La II édition de l'AEF/2024, a-t-il renchéri, se concentrera également sur les questions liées aux finances publiques, à l'éducation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, au développement économique local et au commerce intérieur, à l'économie de l'énergie et des transports, à l'activité agricole et à l'exploration des ressources marines.

Selon Alexandre Ernesto, le forum s'est imposé comme une plateforme clé et influente, dirigée par des experts nationaux, des décideurs politiques, des universitaires et des hommes d'affaires pour débattre des voies de l'économie angolaise et améliorer les opportunités d'affaires et d'investissement actuelles et futures.

Cette édition comprendra 12 panels, 25 thèmes différents, 70 conférenciers (dont des experts nationaux, des décideurs politiques, des universitaires et des hommes d'affaires) et plus de 600 participants.