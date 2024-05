Congo-Brazzaville: Solidarité - Maziwaid fait des dons à l'orphelinat « Notre-mère-de-Nazareth »

L'orphelinat Notre-mère-de-Nazareth a reçu des dons en vivres de la part de l'association Maziwad représentée par son ambassadrice, Sonia Eboundziand, le 25 mai à Brazzaville. Un geste de coeur pour soutenir ce que fait la soeur Marie Thérèse Ngayolo pour la prise en charge des orphelins.

« Un geste d'amour pour soutenir, honorer Dieu, l'être humain et les enfants qui n'ont plus de parents. Les enfants ont une place de choix dans le coeur de Dieu. Pensez à eux de temps en temps relève, entre autres, des missions de cette association qui a jugé bon de faire un geste du coeur », a confié Sonia Eboundziand.

« Ce qui justifie ma présence ici c'est le coeur. Comme cette maman, je pense que nos coeurs sont pareils. J'ai l'amour pour les enfants. J'ai été aussi une enfant en difficulté pour avoir grandi sans mère à cause du divorce survenu entre mes parents. J'ai été également une fille un peu négligée sans savoir où j'allais, et personne ne savait quand je devais rentrer à la maison toutes les fois que je sortais pour aller chez les voisins où je voyais les mamans prendre leurs enfants en les lavant aux heures du soir. C'était pénible », a ajouté la représentante de l'association dont la maman n'était plus à la maison et le père, militaire de son état, était toujours préoccupé par ses fonctions.

En voyant ces orphelins, elle réalisait combien il est important pour une personne d'avoir une mère et un père. Elle qui, dès l'âge de 7 ans, devait laver sa tenue scolaire elle-même. Face à cette situation qu'elle vivait dans l'enfance, elle avait pris la résolution d'aider des enfants qui vivent des situations similaires. « Par ce geste, le Seigneur nous recommande l'amour, la charité pour le chrétien vis-vis de la veuve. Ce qui constitue un crédo de la parole de Dieu. Et tout cela fait ma personne», a-t- elle déclaré.

Ce sont des enfants qui ont besoin des parents responsables qui leur redonnent l'atmosphère et une chaleur familiale. C'est ce que fait la soeur Marie Thérèse Ngayolo pour ces jeunes orphelins. « Je suis reconnaissante pour ce geste. Quand je reçois un don, je suis toujours émue. On pense à aider les autres. Je dis souvent aux gens qui disent que je fais du beau travail que je ne peux le faire que grâce à votre aide sans laquelle je ne suis rien. Si ces enfants ne peuvent pas aller à l'école, si je ne peux pas les faire soigner, et s'ils mendient dans la rue, le bien que je fais peut se retourner contre moi », a indiqué la soeur Marie Thérèse Ngayolo.

Notons que l'association Maziwaid est basée à Paris en France, et a été créée par des Congolais de la diaspora. Elle regroupe plusieurs nationalités, elle s'est donné les missions d'aider les enfants en difficulté, autonomiser les femmes et les filles-mères à travers des micro crédits et des dons de toute nature.