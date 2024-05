Afrique: Ouverture grandiose de la deuxième édition de GITEX AFRICA Morocco 2024 rassemblant les experts technologiques les plus influents du continent, les leaders gouvernementaux, les innovateurs et les investisseurs

communiqué de presse

Exposition et conférence de trois jours du 29 au 31 mai à Marrakech, Maroc, mettant en lumière l'avenir numérique de la région et les opportunités technologiques

Marrakech, Maroc : GITEX AFRICA Morocco 2024, le plus grand et le plus reconnu des événements technologiques et start-ups du continent, a débuté ce mercredi (29 mai), abordant les opportunités numériques et la croissance économique de l'Afrique avec un programme intensif de trois jours réunissant certains des experts technologiques les plus influents, des innovateurs pionniers, des décideurs politiques, des leaders gouvernementaux et des investisseurs.

Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, organisé sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et en partenariat avec l'Agence de Développement Digital (ADD), GITEX AFRICA Morocco est organisé par KAOUN International, la filiale internationale du Dubai World Trade Centre et organisateur de GITEX, la plus grande marque d'événements technologiques au monde.

Son Excellence Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement du Royaume du Maroc, a présidé la cérémonie d'ouverture du salon qui se déroulera jusqu'au 31 mai, accueillant plus de 1400 entreprises technologiques exposantes et start-ups, plus de 350 investisseurs de premier plan, plus de 600 conférenciers et 100 entités gouvernementales, tout en réunissant des dizaines de milliers de participants provenant de plus de 130 pays.

%

S.E. Aziz Akhannouch a rejoint la scène principale de l'événement le plus attendu aux côtés de dignitaires et de ministres venus d'Afrique et du monde entier lors de la cérémonie d'inauguration, y compris S.E. Dr Ghita Mezzour, Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration du Maroc ; S.E. Hamad Obaid Al Mansoori, Directeur Général de l'Autorité Digitale de Dubaï ; M. Chakib Alj, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ; M. Sidi Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l'Agence de Développement Digital du Maroc ; M. Lacina Koné, PDG de Smart Africa ; et Mme Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, organisateur de GITEX AFRICA Morocco.

Dans son discours, le Chef du Gouvernement a souligné le rôle de la technologie et de l'innovation pour promouvoir des alliances importantes pour l'avenir du continent : « La transformation numérique n'est pas seulement un 'luxe' technologique mais un moteur essentiel pour renforcer la coopération entre les pays africains. Elle offre des solutions concrètes aux défis auxquels le continent est confronté, stimule le développement durable et crée un environnement favorable à l'approfondissement de l'intégration entre les pays africains.

« Adopter et promouvoir cette transformation est donc d'une importance capitale pour réaliser le plein potentiel de l'Afrique au 21ème siècle. À cet égard, l'exposition GITEX AFRICA constitue une plateforme privilégiée pour discuter des principaux catalyseurs permettant au continent africain de se positionner en tant que consommateur et producteur de technologies numériques », a ajouté Son Excellence.

Partageant un sentiment similaire, le Directeur Général de l'Autorité Digitale de Dubaï, S.E. Hamad Obaid Al Mansoori, a déclaré : « Le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis ont choisi la voie de la révolution numérique et ont formulé leurs choix sur la base de l'intérêt de l'être humain dans le cadre du développement durable. Basés sur le processus de transformation numérique que nous avons mis en œuvre à Dubaï depuis le tournant du millénaire, nous regardons l'expérience marocaine avec admiration et appréciation, notamment dans le domaine du renforcement de la coopération régionale et internationale et de la construction de ponts pour remplacer les frontières étroites.

« Cela confirme que le monde d'aujourd'hui est devenu un petit village et que la bataille pour le développement durable est notre bataille. Les réalisations individuelles, aussi réussies soient-elles, restent incomplètes si elles n'appartiennent pas à tous, car le monde d'aujourd'hui est interconnecté d'une manière jamais vue auparavant », a ajouté Al Mansoori.

Pour sa part, S.E. Dr Ghita Mezzour, Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration du Maroc, a souligné la croissance exceptionnelle du nombre de start-ups au Maroc et en Afrique, dont des centaines exposent à GITEX AFRICA Morocco 2024 : « Au cours de l'année écoulée, nous avons vu émerger de nombreuses start-ups au Maroc et en Afrique en général et je suis fière de voir beaucoup d'entre elles représentées ici aujourd'hui. Et cela n'est pas surprenant, car beaucoup de choses se sont passées dans le monde de la technologie depuis l'année dernière. »

Son Excellence a également mentionné l'importance de la technologie de l'IA en Afrique pour transformer l'économie de la région et relever les défis du continent : « Je vous laisserai imaginer à quoi ressembleront nos économies et nos vies dans les prochaines années. Soutenir la croissance de l'Afrique en tant que puissance technologique et d'IA est essentiel à l'industrialisation et à la croissance du continent et pour la création d'emplois dans un continent dont la population doublera d'ici 2050. 50% des Africains auront moins de 25 ans d'ici là. »

M. Sidi Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l'Agence de Développement Digital, a souligné l'importance des secteurs privé et public pour accélérer la transformation numérique en déclarant : « L'organisation de la deuxième édition de GITEX AFRICA Morocco par notre pays est une occasion précieuse de reconnaître les efforts considérables déployés par tous les acteurs du développement digital, qu'ils soient des administrations ou des organismes publics ou des entreprises privées. Cette révolution technologique, à laquelle tous les écosystèmes avec leurs diverses spécialités participent activement, montre à quel point notre met en avant l’intégration de la technologie et de la digitalisation des services rendus.»

GITEX AFRICA Morocco favorise l'industrie technologique dans la dernière frontière de la croissance mondiale

S'adressant à l'audience, l'organisateur de GITEX AFRICA Morocco, Trixie Lohmirmand, PDG de KAOUN International, a célébré la croissance accélérée de l'événement phare africain : « Un an plus tard, alors que nous nous réunissons ici, GITEX AFRICA a doublé de taille. Nous occupons maintenant 20 halls. GITEX AFRICA au Maroc n'est pas seulement le plus grand salon technologique et de start-ups en Afrique, mais il est aussi comparable à certains des plus grands et des plus renommés salons technologiques et de start-ups en Europe, voire plus grand. GITEX AFRICA avec le Maroc a transcendé les continents.

« Si nous avions demandé à ChatGPT il y a deux ans si nous pouvions créer le plus grand salon technologique et de start-ups jamais réalisé en Afrique avec tous les algorithmes à notre disposition, je ne suis pas sûr qu'il aurait prédit notre succès d'aujourd'hui. On dit que l'Afrique est la dernière frontière de la croissance mondiale et avec l'avènement de l'IA, les opportunités et l'impact sur l'Afrique sont immenses. Nous vous promettons que les opportunités ici sont illimitées », a conclu Lohmirmand.

GITEX AFRICA Morocco se tiendra jusqu'au 31 mai à Marrakech, offrant plus de 280 heures de contenu immersif, y compris des discussions de panels stimulantes, des sessions exclusives et des discours d'ouverture de certains des noms les plus puissants de la technologie. L'exposition présentera également les derniers développements des géants de la technologie, des licornes, des start-ups et des scale-ups en Afrique. Plus d'informations sont disponibles sur www.gitexafrica.com.

-ENDS-

Kit de presse digital : cliquez ici

Site web : www.gitexafrica.com

Sur les reseaux sociaux : Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | Youtube

Hashtag:

#GITEXAFRICA

Contact medias :

Tayce Marchesi – Responsable des relations publiques

Tel.: + 971 58 552 3994

Tayce.Marchesi@dwtc.com

PR Media:

Sami Saber – Directeur des relations médias

Tel.: + 212 66 139 9976

Sami.Saber@dprgroup.ma

À propos de KAOUN International

KAOUN International est une société d'événements indépendante et une filiale à part entière du Dubai World Trade Centre (DWTC) créée pour organiser et gérer des événements à l'international. Dérivé du mot arabe « univers », la mission de KAOUN International est de « Créer des connexions illimitées » pour les industries et les marchés dans lesquels elle opère. Créée pour tirer parti des 40 ans de légacy de gestion d'événements de DWTC et stimuler les opportunités futures du secteur MICE dans la région MENASA, KAOUN International propose des expériences en direct révolutionnaires qui créent des connexions d'affaires robustes, créent des opportunités et stimulent la croissance économique, en s'appuyant sur le vaste portefeuille d'événements commerciaux et grand public de DWTC couvrant plusieurs secteurs, y compris la technologie, l'alimentation et l'hôtellerie, la durabilité, la radiodiffusion et le satellite, l'automobile, le développement des talents et les loisirs maritimes.