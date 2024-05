Congo-Brazzaville: La Radio citoyenne des jeunes se dote d'un nouveau siège

La Radio citoyenne des jeunes (RCJ) a célébré, le 30 mai, ses 7 ans d'existence. A cette occasion, son équipe managériale a reçu, le même jour, les clés de son nouveau bâtiment ainsi qu'un don de matériel de travail.

La RCJ se réactualise et tourne de plus belle vers le perfectionnement grâce à son nouveau siège, la qualité de son matériel de travail puis le dynamisme de ses agents. En dotant cette radio d'un nouveau siège, le gouvernement et ses partenaires souhaitent lui donner les moyens susceptibles pour bien informer, éduquer, divertir et sensibiliser les auditeurs aux sujets liés à la jeunesse congolaise.

C'est, en effet, en présence du ministre chargé de la Jeunesse et de l'Education civique, Hugues Ngouélondélé, et de ses collègues de l'Enseignement préscolaire et primaire, Jean Luc Mouthou; et de la Communication, Thierry Lézin Moungalla, que la representante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Barry Marega, a profité de cette célébration pour remettre les clés du nouveau siège et du matériel technique.

La représentante de l'Unesco a rappelé que la structure onusienne qu'elle represente restera disponible à accompagner les différentes initiatives de ce média. Le don est composé, entre autres, d'un groupe électrogène, d'un émetteur radio FM, d'un anti-foudre, d'une console, des micros et des ordinateurs.

Dans son mot de bienvenue, la coordinatrice de la RCJ, Nephtalie Ibenga, a promis de tout mettre en oeuvre, avec son équipe, pour répondre aux attentes des citoyens, en général, et des jeunes, en particulier, dans le domaine de l'information de proximité.

Elle a, par ailleurs, signifié que cette chaîne qui a été lancée le 30 mai 2017 est animée essentiellement par des jeunes et pour les jeunes. La RCJ émet 24/ 24. « Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour la Radio citoyenne des jeunes. Cette année particulière nous impose l'innovation, la créativité, l'ouverture et, surtout, le terrain. La RCJ vise à édifier la jeunesse congolaise face aux antivaleurs, à produire et diffuser des émissions thématiques, à faire accéder les jeunes aux infos et programmes jeunes, à favoriser l'expression multiforme des jeunes, à promouvoir les valeurs civiques, culturelles, artistiques et entrepreneuriales ou à offrir aux jeunes des opportunités de formation ou d'apprentissage professionnel pratique aux métiers de la radio », a indiqué Nephtalie Ibenga .

Il faut noter également que la RCJ, qui est la voix des jeunes par excellence, a lancé depuis quelque temps sa version web lui permettant ainsi d'être écoutée partout, à travers le monde. Ce qui la rapproche encore plus de sa cible. Situé à côté du stade annexe du complexe sportif Alphonse-Massamba-Débat, ce nouveau siège se trouve après le ministère de la Jeunesse, dans la bretelle qui mène vers le quartier Diata. Il est doté d'un bloc administratif avec six bureaux tous équipés des mobiliers adéquats, deux studios, d'une salle technique, des salles d'attente et d'une cour spacieuse.