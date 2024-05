Congo-Brazzaville: Prix panafricain de la promotion de l'intégration entre les peuples - Mahamat Abdelkrim Bahar lauréat de l'édition 2023

Le Consortium panafricain pour la paix a décerné, le 30 mai à Brazzaville, le prix panafricain de la promotion de l'intégration entre les peuples au consul honoraire du Tchad à Impfondo, chef-lieu du département de la Likouala, Mahamat Abdelkrim Bahar. La cérémonie s'est déroulée à l'ambassade du Tchad au Congo, en présence de son chargé d'affaires, Kola Wang Namou.

Président de l'Association des importateurs des bétails et éleveurs du Congo, Mahamat Abdelkrim Bahar pratique l'élevage en République du Congo depuis plus de vingt-cinq ans. Selon le consortium, sa nomination en qualité de consul honoraire de la République du Tchad à Impfondo avait été accueillie avec joie par tous les Tchadiens résidant au Nord-Congo, grâce à son dynamisme et à son bel esprit social.

Dans son élan de solidarité, Mahamat Abdelkrim Bahar avait remis, le 20 avril 2020 au gouvernement congolais, des bovins représentant cinq tonnes de viande destinées à être distribuées aux malades, aux personnes en quarantaine, au personnel soignant et aux ménages démunis de la République du Congo. Une réponse à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en cette période difficile.

« Les panafricanistes ont le devoir de marquer les repères de leurs actions ; de rendre un hommage vibrant et mérité aux grands hommes de leur temps ; il ne restait qu'aux modestes explorateurs que nous sommes de rendre hommage à M. Mahamat afin que la prospérité retienne à jamais la justesse de son action et la puissance de sa vision. Pour nous, M. Mahamat est un exemple que la jeunesse tchadienne; en particulier, la jeunesse congolaise et d'Afrique, en général, devraient suivre », a justifié le coordonnateur du Consortium panafricain pour la paix, le Dr Ernest Nounga Djomo.

Choisi parmi les trois nominés dont un Malien et un Mauritanien vivant au Congo, le consul honoraire tchadien à Impfondo s'est dit surpris de cette récompense. « Je suis très content de recevoir ce prix aujourd'hui. C'est le travail de Dieu. En Afrique, il y a des femmes et des hommes qui sont plus que moi, mais je suis surpris de ce prix, merci au Consortium panafricain. C'est le meilleur prix qui m'a été décerné, en tant qu'Africain, c'est une fierté pour moi. Je suis en train de faire mes affaires au Congo, je ne savais pas que le don des boeufs que j'avais fait au gouvernement pendant la période covid-19 pouvait m'ouvrir des portes », a déclaré Mahamat Abdelkrim Bahar, félicitant les autorités congolaises pour le climat de sécurité qui règne dans le pays.

Il s'est, par ailleurs, félicité de l'élection du président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, dès le 1er tour. Il espère que cette élection permettra au Tchad de se lancer sur la voie de l'émergence, de la paix et de la prospérité dans cinq ans.

Décerné chaque année par le comité exécutif et le comité d'éthique du Consortium panafricain, ce prix a pour but de récompenser un homme d'Etat, un gouvernement, une organisation ou toute personne qui, par sa politique, son engagement, ses prises de position ou la qualité de son travail, aura su bien témoigner de son attachement dans plusieurs domaines. Il s'agit, entre autres, de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance ; du développement socio-économique ; de l'intégration entre les peuples, de la paix, de la non-violence, des droits humains et de la cohésion sociale.

Depuis sa création, le prix panafricain d'excellence a déjà récompensé trois chefs d'Etat dont le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié. Le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, l'a reçu cette année.